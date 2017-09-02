”Скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее”, — поделился впечатлениями Лукашенко.
Затем он дал поручения белорусским инженерам. ”Нам нужен электромобиль. Может быть, на том заводе, может быть, отдельно. Будете вы с американцами, с немцами или с англичанами его создавать — ваше дело. Вы должны мне в ближайшее время внести предложения”, — подчеркнул Лукашенко.
Белорусский лидер упомянул, что ознакомился с разработанным в стране электрокаром на базе Geely, отметив, что выглядит он внешне прилично.
В апреле 2016-го Лукашенко дал распоряжение чиновникам страны приобретать служебные автомобили только отечественного производства. Исключение глава государства сделал только для себя, премьер-министра, его замов и других высших должностных лиц.
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