Вице-премьер РБ Семашко рассказал, зачем Беларуси АЭС

Беларусь находится в критической красной зоне зависимости от российского газа, на нем завязаны около 95% объектов энергосистемы страны. Строительство АЭС поможет исправить ситуацию и перейти в безопасную зеленую зону.

Так вице-премьер Беларуси Владимир Семашко объяснил необходимость строительства БелАЭС, выступая на выставке Атомэкспо-2017 в Москве.

При этом полностью избавиться от зависимости белорусской энергосистемы от РФ не получится. Напомним, станцию строит корпорация Росатом за средства российского же кредита. Владимир Семашко назвал этот финансовый проект «долгосрочным и дешевым».

— Есть понятие независимости не только от одной страны, а зависимости от одного вида топлива. Нам сегодня надо диверсифицировать источники поставки энергии, — сказал вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. — Когда мы построим АЭС, то до 27-28 процентов выработки энергии будет приходиться на нее.

Первое время Беларусь собирается покупать у России и ядерное топливо для своей АЭС. По словам вице-премьера, уже сегодня прорабатываются и альтернативные рынки импорта.

— Многие, кто уже построил АЭС по российскому проекту, собираются освоить или уже освоили производство топливных элементов. Это и Китай, и Украина, и другие страны, у которых есть исходное топливо — уран. В перспективе может получиться, что мы переключимся на эти рынки, — не исключает Владимир Семашко.

Такая энергетическая зависимость от России, по словам вице-премьера, будет безопаснее нынешней нефтегазовой. Семашко напомнил о сырьевых конфликтах с Россией в 2006-м и 2009 году, когда наши соседи перекрыли трубы на пути в Беларусь.

— Это было зимой при 25-градусном морозе. Через двое-трое суток после приостановки поставок мы уже находились на грани определенной катастрофы. Если ты имеешь атомную станцию, то ее в одночасье остановить нельзя: топливо загружено, она автономно работает. И в этом тоже есть элемент безопасности, — объяснил Владимир Семашко.

Сроки запуска первого энергоблока БелАЭС перенесли с ноября 2018-го на 2019 год. Задержка получилась из-за замены корпуса реактора, который строители повредили во время установки. Второй энергоблок по контракту должен быть запущен в 2020 году.

— Надо усиливать нашу работу на первом блоке. Там сейчас недостаточно численности персонала, с российской стороны прежде всего. Мы условились, что до конца месяца проведем с нашими партнерами очередное совещание и пройдем по критическому пути станции, чтобы определиться, чего еще не хватает. Тогда мы определим конкретные сроки.

Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт.