Верховный суд Беларуси разрешил выдать Азербайджану блогера Лапшина

 (3)
Deutsche Welle
вторник, 7 февраля 2017 г. 15:05
Жалоба российского блогера Александра Лапшина отклонена. Верховный суд Беларуси признал законность его выдачи Азербайджану.
© Shutterstock nuotr.

Верховный суд Беларуси признал законной экстрадицию в Азербайджан гражданина РФ и Израиля, блогера Александра Лапшина, обвиняемого Баку в незаконном посещении Нагорного Карабаха. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщило агентство "Белта".

"Жалобу Александра Лапшина, его защитника и адвоката на постановление судьи Минского городского суда от 26 января <…> оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежит", - цитирует агентство вердикт суда.

Слушания проходили в закрытом режиме. Сам обвиняемый на рассмотрении не присутствовал.

Обвинения в адрес блогера

Гражданин России и Израиля Александр Лапшин был задержан в Минске 14 декабря 2016 года по запросу Азербайджана, объявившего блогера в международный розыск по обвинению в незаконном посещении Нагорного Карабаха. Баку запрещает лицам, побывавшим в Карабахе, находиться на азербайджанской территории.

Тем не менее в июне 2015 года блогер побывал в Азербайджане по украинскому паспорту (у Лапшина есть также гражданство Украины), напоминает "Интерфакс".

МИД Израиля обращался к властям Беларуси с просьбой не экстрадировать Лапшина в Азербайджан. С аналогичной запрос Минску направлял также МИД России.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Верховный суд Беларуси разрешил выдать Азербайджану блогера Лапшина (3)

Верховный суд Беларуси разрешил выдать Азербайджану блогера Лапшина
Жалоба российского блогера Александра Лапшина отклонена. Верховный суд Беларуси признал законность его выдачи Азербайджану.

Дворкович: подвижек в переговорах с Беларусью нет (2)

Дворкович: подвижек в переговорах с Беларусью нет
Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович сообщил во вторник прессе, что Россия продолжает ждать оплаты долга за газ от Беларуси, пока подвижек в переговорах по газу и нефти нет, пишет интернет-газета naviny.by

Военные Беларуси и России обсудят совместные мероприятия

Karinis paradas Baltarusijoje
Сегодня в Минске пройдет рабочее совещание представителей Сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси и Воздушно-десантных войск России.

Дело блогера Лапшина: Минск укрепляет общий фон отношений с Баку

Дело блогера Лапшина: Минск укрепляет общий фон отношений с Баку
Минск готовится экстрадировать в Азербайджан известного блогера Александра Лапшина, имеющего российско-израильское гражданство, пишет интернет-газета naviny.by

Большая обида Лукашенко на Россию: "Я туда не поеду" (110)

Alexander Lukashenko
"Большой разговор" президента Белоруссии с журналистами, экспертами, чиновниками и представителями общественности длился в пятницу более семи часов. И хотя Александр Лукашенко в разных вариациях повторял: "Пока я президент, ни один камень в сторону россиянина, русского человека брошен не будет", большая обида на руководство России вылилась в признание: я туда не поеду, пока спорные вопросы не будут решены.
Facebook друзья
Rambler's Top100