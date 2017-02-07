Верховный суд Беларуси разрешил выдать Азербайджану блогера Лапшина

Верховный суд Беларуси признал законной экстрадицию в Азербайджан гражданина РФ и Израиля, блогера Александра Лапшина, обвиняемого Баку в незаконном посещении Нагорного Карабаха. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщило агентство "Белта".

"Жалобу Александра Лапшина, его защитника и адвоката на постановление судьи Минского городского суда от 26 января <…> оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежит", - цитирует агентство вердикт суда.

Слушания проходили в закрытом режиме. Сам обвиняемый на рассмотрении не присутствовал.

Обвинения в адрес блогера

Гражданин России и Израиля Александр Лапшин был задержан в Минске 14 декабря 2016 года по запросу Азербайджана, объявившего блогера в международный розыск по обвинению в незаконном посещении Нагорного Карабаха. Баку запрещает лицам, побывавшим в Карабахе, находиться на азербайджанской территории.

Тем не менее в июне 2015 года блогер побывал в Азербайджане по украинскому паспорту (у Лапшина есть также гражданство Украины), напоминает "Интерфакс".

МИД Израиля обращался к властям Беларуси с просьбой не экстрадировать Лапшина в Азербайджан. С аналогичной запрос Минску направлял также МИД России.