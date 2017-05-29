Бывший депутат Государственной думы РФ Мария Максакова, вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, дала интервью украинскому телеканалу ZIK.

В котором она рассказала о том, что накануне убийства Вороненкова сотрудники ФСБ похитили с территории Белоруссии их водителя. Она также обратилась к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой провести расследование.

«Едет наш водитель накануне, пересекает границу Белоруссии… На блокпосту Гомеля останавливают водителя и туда вызываются якобы пограничники. А на самом деле приезжает два автобуса с ФСБшниками, нашего водителя крадут. Можно обратиться в эфире к президенту Лукашенко и попросить, я даже дам все данные — кто эти люди, фамилии укажу, кто это сделал. Они похитили человека с территории Белоруссии и конвоировали в Брянскую область, там его допрашивали в течение 12 часов, лишили связи, не кормили, не давали спать, задавали множество вопросов», — заявила Максакова <…> Они с территории другого государства крадут водителя. Кто-то будет расследовать из белорусов, как это происходит у них?» — сказала Максакова.

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Расследованием дела о его убийстве занялись правоохранительные органы на Украине и в России. Пока версий о его убийстве не выдвигалось.

В ноябре прошлого года он вместе с супругой Марией Максаковой бежал из России на Украину. В декабре он получил украинское гражданство и подтвердил, что дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.