Вдова убитого в Киеве Вороненкого обратилась к Лукашенко с просьбой о помощирассказала о похищении ФСБ водителя

 (9)
Телеканал "Дождь"
понедельник, 29 мая 2017 г. 19:40
Бывший депутат Государственной думы РФ Мария Максакова, вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, дала интервью украинскому телеканалу ZIK.
Aleksandras Lukašenka
© Sputnik / Scanpix

В котором она рассказала о том, что накануне убийства Вороненкова сотрудники ФСБ похитили с территории Белоруссии их водителя. Она также обратилась к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой провести расследование.

«Едет наш водитель накануне, пересекает границу Белоруссии… На блокпосту Гомеля останавливают водителя и туда вызываются якобы пограничники. А на самом деле приезжает два автобуса с ФСБшниками, нашего водителя крадут. Можно обратиться в эфире к президенту Лукашенко и попросить, я даже дам все данные — кто эти люди, фамилии укажу, кто это сделал. Они похитили человека с территории Белоруссии и конвоировали в Брянскую область, там его допрашивали в течение 12 часов, лишили связи, не кормили, не давали спать, задавали множество вопросов», — заявила Максакова <…> Они с территории другого государства крадут водителя. Кто-то будет расследовать из белорусов, как это происходит у них?» — сказала Максакова.

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Расследованием дела о его убийстве занялись правоохранительные органы на Украине и в России. Пока версий о его убийстве не выдвигалось.

В ноябре прошлого года он вместе с супругой Марией Максаковой бежал из России на Украину. В декабре он получил украинское гражданство и подтвердил, что дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Вдова убитого в Киеве Вороненкого обратилась к Лукашенко с просьбой о помощи рассказала о похищении ФСБ водителя (9)

Aleksandras Lukašenka
Бывший депутат Государственной думы РФ Мария Максакова, вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, дала интервью украинскому телеканалу ZIK.

Белорусы предпочитают любить Россию на расстоянии (78)

Белорусы предпочитают любить Россию на расстоянии
Новый социологический опрос показал, что в белорусском обществе по-прежнему преобладают пророссийские настроения. Эксперты отмечают, что во многом это объясняется ощущением близости культурных кодов, пишет интернет-газета naviny.by

В 2016 году прирост запасов нефти Беларуси увеличился в два раза (6)

В 2016 году прирост запасов нефти Беларуси увеличился в два раза
Прирост запасов нефти Беларуси в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился в два раза. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто, передает БЕЛТА.

Беларусь и Россия возвращаются к интеграционным проектам в промышленности (5)

Vladimiras Semaška
Правительства Беларуси и России до конца года должны подготовить предложения по трем интеграционным проектам, рассказал журналистам в кулуарах Белорусского промышленного форума вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

Спецдокладчик ООН критикует ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси (18)

Protestai Baltarusijoje
В спецдокладе ООН по правам человека в Беларуси говорится о политике широкомасштабных репрессий властей против граждан, о новых случаях применения смертной казни и о дискриминации представителей сексуальных меньшинств.
Facebook друзья
Rambler's Top100