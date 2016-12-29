Вашингтон и Минск намерены идти на сближение

Соединенные Штаты Америки рассчитывает на укрепление отношений с Беларусью. Об этом говорится в заявлении посольства США в Минске, распространенном 28 декабря по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. С момента установления отношений в 1991 году США поддерживают независимость и суверенитет Беларуси на пути к большей демократии и благополучию.

"Все эти годы США и Беларусь совместно работали над укреплением европейской и мировой безопасности. Мы приветствовали историческое решение Беларуси отказаться от ядерного оружия, которое стало значительным вкладом в ядерное разоружение, и еще раз подтвердили гарантии безопасности Беларуси, зафиксированные в Будапештском меморандуме от 5 декабря 1994 года", - говорится в заявлении.

"В качестве части Северной сети распределения Беларусь способствовала действиям США и НАТО в Афганистане. Соединенные Штаты также помогают укреплению безопасности ядерных материалов в Беларуси", - отметили в посольстве.

Нерешенные вопросы

В ответном заявлении министерство иностранных дел Беларуси отметило, что "Беларусь и США объединяет намного больше, чем разъединяет".

Как отметили в министерстве, за четверть века отношения между двумя странами прошли непростой путь взросления и развития. "Их история отмечена взлетами и падениями, сотрудничеством и раздорами, взаимными надеждами и разочарованиями. Между нашими странами до сих пор сохраняются нерешенные вопросы, ряд из которых имеет для сторон принципиальный характер".

"Между тем символично, что юбилей приходится на период постепенной нормализации двусторонних отношений, восстановления доверия и возвращение сторон к диалогу по широкому спектру вопросов - от экономики и инвестиций до военной сферы, культуры и сохранения наследия, от развития демократических институтов до укрепления научно-технического взаимодействия", - говорится в заявлении.