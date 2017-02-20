Валютная выручка Беларуси сократилась до минимума с 2010 года



По сравнению с 2015 годом валютная выручка Беларуси сократилась на 10,3%, или на 3,4 млрд долларов.

Наибольшее влияние на сокращение валютных доходов страны оказала ситуация с экспортом товаров. За 2016 год выручка Беларуси от экспорта товаров составила 23,1 млрд долларов и снизилась по сравнению с 2015 годом на 3,16 млрд долларов.

От экспорта услуг валютная выручка страны в прошлом году составила почти 5,8 млрд долларов и уменьшились на 3,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, или на 205,3 млн долларов.

Прочие валютные поступления Беларуси сложились в 2016 году на уровне 726,3 млн долларов и сократились на 4,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Валютная выручка Беларуси сокращается уже четыре года подряд — начиная с 2013-го. После того как в 2012-м валютные поступления страны достигли рекордных 50,6 млрд долларов, в 2013-м они снизились до 44 млрд долларов, в 2014-м — до 43,1 млрд долларов и до 33 и 29 млрд долларов в последние два года соответственно.

"Каждый год причины сокращения выручки были разные: в 2013-м по сравнению с 2012-м она просела, поскольку исчез "растворительный" бизнес и возник калийный конфликт, в 2014-м — укрепление белорусского рубля к российскому привело к ослаблению позиций наших экспортеров, в 2015-м — снизились мировые цены на нефть и нефтепродукты, в 2016-м — Россия сократила поставки нефти в нашу страну", — отметил в комментарии БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Белорусское правительство прогнозирует, что валютная выручка Беларуси в 2017 году вырастет — официальный прогноз властей предполагает рост экспорта товаров и услуг в нынешнем году на уровне 3,8%. Согласно постановлению Совмина № 138, которое было принято на прошлой неделе, правительство планирует нарастить продажи белорусских товаров и услуг в Азербайджан в 2017 году на 20%, в Китай — на 15%, в Нидерланды — на 10%, в Россию — на 5%.

По мнению экономистов, динамика белорусского экспорта в 2017 году крайне неопределенна, и поэтому уверенности в том, что экспортная выручка в этом году однозначно вырастет, пока нет.

"Мы не знаем, сколько нефти Россия продаст Беларуси в 2017 году. Сохраняется риск того, что объем углеводородного сырья, который мы получим из России, окажется ниже, чем хочет наша страна, и в этом случае рост белорусского экспорта в Нидерланды, который включает в основном нефтепродукты, окажется нереальным", — отметил Чубрик.

Кроме этого, ввиду российских санкций неизвестен и объем экспорта мясо-молочной продукции, которую Беларусь поставит в Россию.

"А ведь продовольствие занимает в экспортной корзине нашей страны также заметную роль, сопоставимую с нефтепродуктами", — резюмировал Александр Чубрик.