В Варшаве представят программу переходного правительства "Свободная Беларусь"

Программа, как сообщает сайт сторонников КХП-БНФ bielarus.net, разработана для «использования будущим временным или переходным правительством государства либо другим политическим образованием, которое после ликвидации антинародного режима возьмет на себя ответственность за судьбу и будущее Республики Беларусь».

Текст программы размещен на этом же сайте.

Над программой работали Зенон Пазьняк, Павел Усов, Сергей Попков, Юрий Беленький, Павел Миронович, Лявон Борщевский и другие авторы, которые «живут в Беларуси и за пределами страны». Руководителем коллектива создателей программы является Пазьняк.

«Народная программа», отмечается в сообщении, «предлагает систему политических, экономических и культурных отношений, на которых может основываться свободное белорусское государство».

Программа описывает «ключевые принципиальные подходы, которые определяют уровень и качество общественных отношений и характер государственной власти», и является «вводным материалом в форме аналитической статьи для информации и размышлений».

Вторая (основная) часть описывает «государственное становление и перемены» в «форме законодательных предложений и объяснений».

Она состоит из четырех разделов: политическая система; экономика, финансы, налоги, земля, энергетика; образование, наука, культура; личность, семья, общество, государство. В заключительной статье в тезисной форме говорится об общих позициях и ценностях, необходимых для будущего национального развития страны.

В программе отмечается, что свободная Беларусь должна являться «частью общей демократической Европы, государством новой восточноевропейской цивилизации, дружескими партнерами которой являются свободная Украина, демократическая Польша, страны Прибалтики».

«Величайшей и первоочередной национальной ценностью является наше белорусское государство, наша государственная независимость. Величайшим сущностным достоинством нашего национально-культурного существования является белорусский язык. Величайшей социальной стоимостью белорусского общества является свобода личности, обеспеченная правом. Какова бы ни была власть, какова бы ни была идеология власти, эти ценности никем не должны подвергаться сомнению. Они незыблемы», — говорится в программе.

В ней также отмечается, что «исторически и географически Беларусь находится в центре агрессивных геополитических интересов», а потому «классический нейтралитет» страны «нереален, так как не гарантирован и в действительности (если такое допустить) был бы вреден для суверенитета государства, ослабив его обороноспособность».

Авторы программы полагают, что в Беларуси «должна быть политика стремления к суверенитету, тактика сдержанности, неприсоединения и невмешательства».

Однако, по их мнению, такая тактика «хороша, но имеет смысл только тогда, когда есть опора на силу».

В связи с этим авторы предлагают: укреплять обороноспособность страны; приложить максимум инициативы, энергии и труда для создания Балтийско-Черноморского сообщества Беларуси, Украины, Латвии и Литвы с попутными дружелюбными отношениями с США; создать сильные спецслужбы и совершенную профессиональную разведку и контрразведку.