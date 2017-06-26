В Украине задержали шпиона из Беларуси

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Белорусские новости
понедельник, 26 июня 2017 г. 16:30
До пятнадцати лет лишения свободы грозит в Украине гражданину Беларуси — нашего соотечественника обвиняют в шпионаже. Власти соседнего государства пока не сообщают в пользу какой страны велись разведывательные действия, сообщает интернет-газета naviny.by
© DELFI / Domantas Pipas

Сообщается, что в Украине 16 июня был задержан гражданин Беларуси, в отношении которого в этот же день возбудили уголовное дело по подозрению в шпионаже. Это указано в судебном решении, опубликованном 23 июня в Едином реестре судебных решений Украины.

В документе говорится, что 19 июня Деснянский районный суд города Чернигова рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Черниговской области о заключении под стражу гражданина Беларуси.

Мужчину обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК Украины (шпионаж).

Шпионаж в Украине относят к категории особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено безальтернативное наказание — лишение свободы от 10 до 15 лет.

По материалам уголовного производства, белорус подозревается в «сборе с целью передачи иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну, совершенные иностранцем». В пользу какого государства шпионил подозреваемый, не уточняется.

В судебном решении говорится, что подозреваемый с обвинениями не согласен.

Однако судья ходатайство прокурора и следователя о содержании подозреваемого под стражей удовлетворил, посчитав обвинение обоснованным. При этом он учел, что подозреваемый белорус не имеет постоянного или временного места жительства в Украине, нигде не работает, не женат, по его словам, ранее не был судим и имеет на иждивении отца.

Судья посчитал, что подозреваемый, «осознавая неотвратимость наказания», может скрываться от следствия и суда, уничтожить, спрятать или исказить вещественные доказательства и улики, препятствовать уголовному производству и незаконно влиять на свидетелей, экспертов и специалистов в этом уголовном производстве.

Белорус будет содержаться под стражей в Киеве, пишет БелаПАН.

Белорусские новости
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