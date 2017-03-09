В учебниках истории Беларуси расставят новые акценты

В новой официальной историографии Беларуси иначе расставят акценты, указав на истоки белорусской государственности, начиная с IX века. Такое поручение отдал президент Александр Лукашенко. Изменения не коснутся советского периода. Тем не менее у историков появилась надежда на перемены в описании политических репрессий в СССР.

Официальная историография - без изменений

Беларусь последней из постсоветских стран отказывается от установившегося еще в СССР взгляда на историю, но пока только на далекое прошлое, констатирует автор книги "История средневековой Европы V-XV веков", историк и глава Общества белорусского языка имени Франциска Скорины Олег Трусов. "Даже в России царя Николая II, названного в советских учебниках "кровавым", возвели в ранг святых", - отмечает Трусов.

В белорусской же официальной историографии почти ничего не изменилось, несмотря на как минимум пять переизданий учебников за годы независимости Беларуси. И после школьного курса истории, полагают эксперты, вряд ли белорусы задумываются о том, что до конца 18 века территория современной Беларуси не входила в состав российского государства.

По поручению Лукашенко

Достоверно отразить в новых учебниках историю становления белорусской государственности поручил президент Беларуси Лукашенко после знакомства с работами, выдвинутыми на соискание Государственной премии. Одна из них - "Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX-XVIII веках".

Представляя работу, сотрудник Национальной академии наук археолог Ольга Левко рассказала, что, по данным исследования, белорусская государственность начала формироваться в середине IX века - с возникновением Полоцкой земли. Становление Полоцка как центра этого государства осуществлялось на местной племенной основе, в то время как в Новгороде и Киеве для этого приглашали варягов, указала Левко. Позже Полоцкие земли, входя в состав Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, развивались автономно.

На это Александр Лукашенко заметил, что "надо прописать и внедрить в умы наших людей правду (о становлении белорусской государственности. - Ред.). Здесь если и есть какой-то национализм, то здравый".

Акцент на белорусскую государственность

"Предпочитаю говорить о патриотизме, а не о национализме, но в целом президент поручил написать то, о чем уже пишут давно. Об этом есть главы и в моем учебнике, изданном в конце 2016 года", - сообщил в интервью DW Трусов. И добавил, что Лукашенко обратил внимание на исторический период, когда территория современной Беларуси не была в составе российского государства. В Российской империи она оказалась только в конце 18 века.

Акцента на возникновении белорусской государственности в эпоху Полоцкого княжества в школьном курсе никогда не было, информация об этом поверхностная, признает учитель истории с 45-летним стажем Виолетта Зверкович.

В сегодняшних учебниках больше говорится о славянской общности в Древней Руси и церковном единстве, констатирует культуролог Вадим Можейко. Учебники, считает историк Игорь Кузнецов, написаны с позиций российской историографии. Подробно описано создание Российского государства, а про белорусское, по выражению Трусова, говорится "как бы между прочим".

В учебниках истории не хватает важных фактов

Владимир Орлов, автор художественных и научно-популярных книг на исторические темы, объяснил DW, чего, по его мнению, сейчас не хватает в учебниках. Не сказано, что, традиция белорусской государственности ведет отсчет от Полоцкого княжества. Она, подчеркивает Орлов, продолжилась в Великом княжестве Литовском, где государственная жизнь происходила преимущественно в белорусских национальных формах, славянского населения там было больше, чем балтов, а старобелорусский язык - на нем 500 лет назад Франциск Скорина издал четвертую в мире печатную библию - был основным.

Полоцкое княжество, сопоставимое по территории с Герцогством Баварским или Королевством Португальским, занимало большую часть современной Беларуси и было, по словам историка, для своей эпохи типичным европейским морским государством. Власть полоцких князей во времена Всеслава Чародея и его потомков распространялась на нижнее Подвинье до Балтийского моря, рассказывает Орлов.

Неизменно заканчивались провалом, продолжает он, все попытки присоединить Полоцкое княжество к Киевской Руси, которая, по версии российской и украинской историографии, объединяла все славянские княжества. Оставаясь независимым от Киева, Полоцкое княжество играло важную роль в Восточной Европе, европейские монархи не считали его задворками Европы, полагает историк.

По культурному уровню, по его мнению, Полоцкое княжество не уступало ни соседним, ни другим европейским государствам. Об этом, говорит Орлов, свидетельствуют, в частности, памятники архитектуры (полоцких архитекторов приглашали работать в соседние княжества), жизнь и деятельность Ефросиньи Полоцкой, сохранившиеся уникальные фрески XII века в Спасо-Ефросиньевской церкви (посмотреть их приезжают сегодня туристы со всего мира) и многие другие памятники и объекты, входящие в сокровищницу мировой культуры.

Спешить не надо?

Обо всем об этом и о многом другом, безусловно, стоит написать в новых учебниках, соглашаются историки. Однако, опасается Игорь Кузнецов, авральная работа приведет к ошибкам, и уж точно не стоит писать учебники в пожарном режиме по принципу "нам поставили задачу - мы ее решили". Но в том, что вносить коррективы стоит, сомнений у белорусских историков нет.

"Сейчас даже Лукашенко это понял. И россияне над нами смеются, мол, мы отстали от всех соседей лет на 20. У нас даже история революции 1917 года описана так, как при СССР. И до сих пор в Беларуси это государственный праздник и выходной", - сетует Трусов.

Будущие изменения в белорусских учебниках истории не коснутся советского периода. Тем не менее появилась надежда на изменение подхода к описанию политических репрессий в СССР, заключил Игорь Кузнецов.