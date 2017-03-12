В ряде городов Белоруссии проходят протестные марши

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bbcrussian.com
воскресенье, 12 марта 2017 г. 15:58
Сотни человек вышли на несанкционированные протестные "Марши нетунеядцев" в ряде городов Белоруссии, несмотря на распоряжение президента Лукашенко приостановить взимание "налога на тунеядство".
Protestai Baltarusijoje
© Reuters / Scanpix

В воскресенье на протестный митинг в центре Бобруйска вышли более 700 человек. В городе Орша более 500 протестующих у здания местной администрации скандировали "Долой холуев!" и "Лукашенко в отставку". В Бресте вторые выходные подряд люди идут по центру города, выражая недовольство политикой белорусских властей.

Во второй половине дня протестная акция намечена в белорусском Рогачеве.
Участники протестов критикуют экономическую политику властей - низкие зарплаты, отсутствие рабочих мест, введение новых налогов и сборов при обнищании населения. Практически на всех акциях люди требуют проведения честных выборов и призывают президента Лукашенко уйти в отставку.

Представителям местных органов власти, попытавшимся по указанию Лукашенко выйти к народу на площади, не удалось наладить диалог с митингующими: люди встречают их свистом и криками "Ганьба!" (Позор).

Воскресные митинги и шествия, как и акция в субботу в Пинске - городе в глубине белорусского Полесья - проходят в основном стихийно.

Превентивные аресты

Ряд лидеров белорусской оппозиции - политики Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский, Юрась Губаревич - были задержаны силой в пятницу в Молодечно, райцентре в 75 километрах от Минска, где протестным маршем прошли около тысячи человек.

Они осуждены на 15 суток административного ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия.

Оппозиционная активистка Ольга Ковалькова осуждена на 7 суток ареста. В Бресте под арестом остается фермер Александр Кабанов, наказанный за проведение предыдущего "Марша нетунеядцев".

После завершения акции протеста в Орше (в результате собралось более 1000 человек) сотрудниками ОМОН задержан политик Павел Северинец.

Правозащитники и наблюдатели сообщают из регионов о многочисленных случаях превентивных задержаний общественных активистов и обысках.

Президент Лукашенко на минувшей неделе распорядился приостановить взимание так называемого "налога на тунеядство" - сбора на финансирование госрасходов, который, согласно президентскому декрету №3, обязаны платить не работавшие официально более полугода.

Лукашенко также высказался за то, чтобы позволить людям высказывать замечания к власти на определенных властями площадках, но приказал силовикам "выковыривать, как изюм из булки" провокаторов.

"Майдана в Беларуси не будет!" - в очередной раз заявил президент Лукашенко.

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