В России хотят дать Минску кредит после повышения акцизов на сигареты

Российские табачные компании предложили обусловить выдачу Минску кредита в $ 1 млрд гармонизацией акцизных ставок на сигареты, чтобы сократить поток нелегальной белорусской табачной продукции в Россию.

Ассоциация производителей табачной продукции «Табакпром» (входят «дочки» корпораций British American Tobacco, JTI, Imperial Tabacco, «Донской табак» и другие) предложила российским властям включить в условия предоставления нового масштабного кредита Беларуси индексацию локальных акцизных ставок на сигареты. Об этом говорится в письмах, направленных первому заместителю председателя правительства Игорю Шувалову и министру финансов Антону Силуанову 14 апреля (есть в распоряжении РБК).

Вопрос о предоставлении Беларуси межгосударственного кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) объемом до $ 1 млрд в настоящее время прорабатывает Минфин. Как пояснял на прошлой неделе Антон Силуанов, этот вопрос обсуждался на встрече президентов России и Беларуси 3 апреля в Стрельне.

Возможные условия нового кредита стороны не раскрывают. Белорусский премьер-министр Владимир Семашко лишь отмечал, что ​"сделано поручение еще дополнительно около $ 1 млрд кредитов тоже на хороших условиях выделить". Согласно данным Международного валютного фонда, Беларусь лидирует по российским инвестициям среди стран Евразийского экономического союза: в разные годы объем «общей чистой поддержки» России варьировался от 11 до 27% белорусского ВВП.

​В аппарате Шувалова РБК сообщили, что в секретариате письмо от табачной ассоциации пока не получали. Но о том, что вопрос о табачных акцизах может быть рассмотрен на очередном заседании Экспертного совета ЕФСР, говорится в отзыве замминистра финансов Сергея Сторчака на направленное ранее предложение «Табакпрома» (есть в распоряжении РБК). Как сообщил РБК представитель Минфина, в министерство поступило новое письмо ассоциации и ​"предложение может быть рассмотрено при обсуждении поправок в программу ЕФСР" для Беларуси.

Деньги в обмен на акциз

В подписанном главой «Табакпрома» Андреем Межоновым письме необходимость нового условия для предоставления кредита аргументируется высокой долей нелегальной продукции, поступающей из Беларуси. Как считают в «Табакпроме», из-за этого страдает российский бюджет.

«В результате форсированного роста теневого рынка российский бюджет ежегодно теряет доходы в виде налоговых платежей (выпадающие доходы по уплате акциза и НДС)», — говорится в письме. В своем обращении ассоциация приводит данные аналитической компании TNS: в приграничных с Беларусью российских регионах доля нелегальной торговли за год увеличилась с 8% в 2016 году до 20% в 2017-м, а доля белорусской продукции в общем объеме нелегального рынка в этом году составила почти 30% (в 2016-м она оценивалась в 9,4%).

Причина такого роста — в разнице ставок акцизов и, как следствие, цен на белорусскую и российскую табачную продукцию. В январе 2016 года средняя цена пачки сигарет в Беларуси составляла 33 российских руб., в январе 2017 года из-за укрепления российского рубля пачка белорусских сигарет стоила уже 22 российских руб. Средняя стоимость пачки российских сигарет за тот же промежуток времени выросла на треть, утверждает гендиректор «Табакпрома». Если сближение акцизных ставок не будет осуществлено, это приведет к дальнейшему росту нелегального рынка и «росту потерь бюджета», уверен он.

По данным агентства Nielsen, средняя цена пачки сигарет в России в нижнем ценовом сегменте в 2016 году составляла 63,9 российских руб., в премиальном сегменте — 115 российских руб.

Решить проблему помогло бы сближение цен на сигареты белорусских и российских производителей, считают в «Табакпроме» и предлагают включить в условия выдачи кредита «пункт об индексации табачной продукции первого ценового сегмента (самых дешевых локальных сигарет. — РБК) до уровня 60% от российского в 2017 году и 70% от российской ставки к 2018 году». Минимальная ставка акциза в России сейчас составляет 2123 российских руб. за 1 тыс. сигарет. В Беларуси она в четыре раза ниже — около 500 российских руб. за 1 тыс. шт., а в Казахстане — примерно 1100 российских руб. за 1 тыс. шт.

«Выравнивание табачных налогов в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволит устранить одну из главных причин распространения нелегальных сигарет в России — разницу в ценах с соседними странами, — отмечает Яна Гуськова, директор по юридическим вопросам и внешнекорпоративным связям „БАТ Россия“. — Из-за более высоких акцизов сигареты в России стоят в полтора-два раза дороже, чем у партнеров по Таможенному союзу».

В 2016 году в России было произведено 335,7 млрд сигарет, согласно данным Росстата. Согласно оценке «БАТ Россия», в 2016 году нелегальный рынок составил около 4% от объема производства. По оценке компании, это количество подакцизной продукции принесло бы в бюджет около 23,5 млрд руб. налогов (акцизы и НДС).

«Индексация акцизов на табачную продукцию в России, заявленная до 2019 года включительно, при отсутствии единой акцизной политики стран ЕАЭС будет способствовать росту рынка нелегальной продукции за счет сокращения доли легальных игроков, что, в свою очередь, приведет к сокращению акцизных отчислений в бюджет России, — прогнозирует менеджер по коммуникациям Imperial Tobacco Анна Коврыга. — ​Для защиты легального рынка табака разумными представляются меры по гармонизация акцизных ставок на табачную продукцию со странами, входящими в состав ЕАЭС».

Приграничная торговля

Использовать разницу в акцизных ставках и, как следствие, конечной стоимости сигарет пытаются и российские регионы. В частности, регулярно появляются сообщения о задержании крупных партий контрабандных сигарет на границе Калининградской области с Польшей. В апреле 2017 года польские таможенники пресекли попытку нелегального ввоза сигарет: был задержан грузовик с 16 тыс. пачек — крупнейшей нелегальной партией с начала года, из-за которой бюджет Польши мог получить ущерб, равный примерно 5,7 млн руб. Крупные партии сигарет задерживают и на границе российского региона с Литвой.

Увеличилось число контрабандных поставок и на границах с ЛНР и ДНР, а также с Украиной.