В отношении авторов "Регнума" в Беларуси возбуждены новые уголовные дела

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Белорусские новости
четверг, 22 июня 2017 г. 12:43
Следствие по делу трех белорусских авторов российского информационного агентства Регнум в очередной раз продлено. Сейчас — как минимум до конца августа.
© Shutterstock nuotr.

Как стало известно БелаПАН, в отношении двух фигурантов — Юрия Павловца и Сергея Шиптенко — возбуждены новые уголовные дела — за незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 233 УК).

В декабре 2016 года были задержаны и заключены под стражу Павловец, Шиптенко и Дмитрий Алимкин — белорусские граждане, которые готовили материалы о внутриполитической и экономической ситуации в Беларуси для ряда российских интернет-ресурсов и СМИ, в том числе для Регнума. Следственный комитет возбудил в отношении них уголовные дела о разжигании межнациональной вражды (ч. 3 ст. 130 УК; ее санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы). Всем троим предъявлено обвинение.

Сначала были задержаны и заключены под стражу два автора Регнума, а также сайтов «Лента.ру» и «ЕАДейли»: преподаватель БГУИР Юрий Павловец (публиковался под псевдонимами Павел Юринцев и Николай Радов) и сторож из Бреста Дмитрий Алимкин (псевдоним Алла Бронь). Затем появилась информация о задержании минчанина Сергея Шиптенко (псевдоним Артур Григорьев).

«В ходе проведенных обысков получены данные о причастности указанных лиц к противоправной деятельности и получении ими денежных вознаграждений за подготовку заказных публикаций от гражданина Республики Беларусь, постоянно проживающего в Москве. Следствие полагает, что основным мотивом их противоправной деятельности являлась материальная заинтересованность», — сообщил 8 декабря Следственный комитет Беларуси.

Телеканалу ОНТ 8 декабря возбуждение уголовных дел начальник отдела информации и связей с общественностью СК Сергей Кабакович прокомментировал так: «Было установлено, что данные лица по указанию шеф-редактора ИА Регнум Юрия Баранчика, гражданина Беларуси, проживающего в Москве, готовили публикации за денежные вознаграждения. В связи с тем, что Павловец и Алимкин действовали группой лиц по единому замыслу, в настоящее время следствием рассматривается вопрос о соединении уголовных дел в одно производство по ч. 3 ст. 130 УК. <…> В ходе проведенных обысков получены данные о причастности указанных лиц к противоправной деятельности и получении ими денежных вознаграждений, в том числе посредством перевода Western Union с территории России, за подготовку заказных публикаций».

15 марта в Москве по запросу белорусской стороны в рамках расследуемого дела по ч. 3 ст. 130 УК был задержан Юрий Баранчик. В Регнуме тогда заявили, что задержание Баранчика проведено по запросу белорусских властей, которые «с начала декабря 2016 года ведут политическое преследование авторов и сотрудников Регнума по надуманным обвинениям в «разжигании межнациональной розни», по которым им грозит до 12 лет заключения».

Баранчик попросил в России политического убежища.

16 марта Дорогомиловский районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства прокурора об избрании Баранчику меры пресечения в виде заключения под стражу.

Белорусские новости
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