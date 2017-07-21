В НАТО заподозрили Россию в создании "Троянского коня" в Беларуси

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РБК
пятница, 21 июля 2017 г. 12:04
Командующий американскими войсками в Европе заявил о том, что восточноевропейские страны НАТО опасаются российско-белорусских учений "Запад-2017". По их мнению, оставленное оружие может быть использовано за рубежом, сообщает РБК.
Lieutenant General Ben Hodges
© DELFI.ee

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, который командует американскими силами в Европе, заявил в интервью агентству Reuters, что представители НАТО намерены пристально следить за российско-белорусскими учениями "Запад-2017". "Есть опасения, что речь идет о "Троянском коне". В России говорят, что это просто учения, а потом все силы будут переброшены в другом направлении", — сказал он.

Американский генерал указал, что подобные опасения испытывают входящие в НАТО страны Восточной Европы и Украина. По их мнению, Россия может оставить в Беларуси вооружение для других операций.

По его словам, пока нет никаких оснований говорить о том, что у России есть такие планы. Однако, как отметил, Ходжес, большая открытость Москвы в вопросе своих "военных игр" помогла бы убедить страны Восточной Европы в обратном.

Ходжес указал, что США и их союзники всегда говорят о том, сколько человек реально участвуют в военных учениях. В соответствии с международными документами эта цифра не должна превышать 13 тысяч. Однако в Восточной Европе считают, что в учениях "Запад-2017" могут принять участие более 100 тысяч человек.

Американский генерал указал, что никаких особых мер предосторожности в связи с учениями в Белоруссии предпринято не будет. Речь идет лишь об отправке дополнительных 120 десантников в страны Балтии "для учений небольшого уровня".

Учения "Запад 2017" должны пройти с 14 по 20 сентября. В Москве и Минске указывают, что на территории Беларуси в них примут участие около 6 тысяч военнослужащих.

РБК
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Lieutenant General Ben Hodges
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