В НАТО заподозрили Россию в создании "Троянского коня" в Беларуси

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, который командует американскими силами в Европе, заявил в интервью агентству Reuters, что представители НАТО намерены пристально следить за российско-белорусскими учениями "Запад-2017". "Есть опасения, что речь идет о "Троянском коне". В России говорят, что это просто учения, а потом все силы будут переброшены в другом направлении", — сказал он.

Американский генерал указал, что подобные опасения испытывают входящие в НАТО страны Восточной Европы и Украина. По их мнению, Россия может оставить в Беларуси вооружение для других операций.

По его словам, пока нет никаких оснований говорить о том, что у России есть такие планы. Однако, как отметил, Ходжес, большая открытость Москвы в вопросе своих "военных игр" помогла бы убедить страны Восточной Европы в обратном.

Ходжес указал, что США и их союзники всегда говорят о том, сколько человек реально участвуют в военных учениях. В соответствии с международными документами эта цифра не должна превышать 13 тысяч. Однако в Восточной Европе считают, что в учениях "Запад-2017" могут принять участие более 100 тысяч человек.

Американский генерал указал, что никаких особых мер предосторожности в связи с учениями в Белоруссии предпринято не будет. Речь идет лишь об отправке дополнительных 120 десантников в страны Балтии "для учений небольшого уровня".

Учения "Запад 2017" должны пройти с 14 по 20 сентября. В Москве и Минске указывают, что на территории Беларуси в них примут участие около 6 тысяч военнослужащих.