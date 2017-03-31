В минских офисах телекомпании "Белсат" прошли обыски

Deutsche Welle
пятница, 31 марта 2017 г. 14:15
Сотрудники "Белсата" связывают действия силовиков с оппозиционной позицией телеканала. В милиции говорят о нарушении права на интеллектуальную собственность.

В двух минских офисах спутникового белорусского телеканала Белсат, транслируемого из Польши, утром в пятницу, 31 марта, прошли обыски. В итоге в помещениях не осталось ни телевизионного оборудования, ни компьютеров. Силовики вынесли из зданий всю технику и баннер с надписью "Белсат".

Руководитель отдела информационных программ Белсата Алексей Дикавицкий связывает обыски с активным освещением в эфире и на сайте телеканала акций протеста против "декрета о тунеядцах" и разгона Дня Воли. "Это разозлило власть, потому что мы еще имеем такой рычаг и возможности вывести "картинку" на экран, а не только показать в интернете", - подчеркнул Дикавицкий.

Белсат вещает на Беларусь с 10 декабря 2007 года и был создан как структурное подразделение Польского телевидения (Telewizja Polska), главная редакция "Белсата" размещается в Варшаве.10 лет Белсат безрезультатно пытался получить официальную регистрацию в МИД Беларуси.

Официальная причина обысков - проверка по факту "незаконного использования товарного знака". В 2014 году Верховный суд Беларуси запретил использование названия телеканала Белсат как товарного знака на территории страны без согласия правообладателя - владельца белорусской фирмы "БЕЛСАТплюс" Андрея Белякова, зарегистрировавшего соответствующий торговый знак в 2001 году.

Deutsche Welle
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В минских офисах телекомпании "Белсат" прошли обыски

В минских офисах телекомпании Белсат прошли обыски
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