В Минске задержаны два оппозиционных активиста

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Deutsche Welle
воскресенье, 1 января 2017 г. 12:47
В Минске в новогоднюю ночь полиция задержала одного из лидеров белорусского оппозиционного "Молодого фронта" Дмитрия Дашкевича и активиста этой организации Павла Прокоповича.
Дмитрий Дашкевич

В Минске в ночь на воскресенье, 1 января, были задержаны один из лидеров белорусского оппозиционного "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич и активист этой организации Павел Прокопович. Об этом сообщает белорусское агентство БелаПАН.

По данным агентства, задержанные ехали на такси к Октябрьской площади, чтобы отпраздновать наступление нового года. Они были задержаны в районе Национальной академии наук и доставлены в Первомайское РУВД.

Ранее Дашкевич в социальных сетях призывал своих сторонников выйти 31 декабря в 23.45 на Октябрьскую площадь и встретить Новый год под бело-красно-белыми флагами. На момент задержания активистов на площади собрались около ста человек, среди них много сотрудников спецслужб в штатском.

С 2005 года Дмитрий Дашкевич был сопредседателем официально незарегистрированного "Молодого фронта", а в 2008 году возглавил эту молодежную оппозиционную структуру. В 2006 году он был осужден на 1,5 года за деятельность от имени незарегистрированной организации, правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести. После задержания в декабре 2010 года Дашкевич провел в местах лишения свободы более двух с половиной лет.

Deutsche Welle
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