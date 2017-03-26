В Минске задержали фигуранта Болотного дела

Накануне правозащитный центр «Весна» опубликовал перечень задержанных на митинге в честь «Дня воли» в Белоруссии. В нем фигурировали двое россиян — Алексей Полихович и Ольга Р.

О том, почему они были задержаны и были ли они отпущены, не сообщается. На момент публикации Дождь не смог связаться с Полиховичем.

Накануне в Минске прошла несогласованная акция в честь «Дня воли». Сотрудники милиции задержали сотни человек, принимающих участие в митинге.

Полихович в мае 2012 году принимал участие в акции протеста на Болотной площади, которая закончилась столкновениями с полицией. Через несколько месяцев его арестовали, а в 2014 году приговорили к трем годам колонии. В 2015 году Полихович был условно-досрочно освобожден.