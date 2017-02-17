В Минске прошел массовый "Марш рассерженных белорусов"

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ru.DELFI.lt
пятница, 17 февраля 2017 г. 19:23
В Минске по призыву экс-кандидата в президенты Беларуси Николая Статкевича прошел «Марш рассерженных белорусов».
© Фото - TUT.by

17 февраля в центре Минска прошел «Марш рассерженных белорусов» — акция с требованием отмены декрета «о тунеядстве». Вопреки прогнозам, акция получилась многолюдной. По предварительным оценкам, на площадь пришло около трех тысяч человек.

Акция была организована Белорусским национальным конгрессом. Заявку в Мингорисполком организаторы не подавали, они лишь уведомили городские власти о своих планах, сообщают "Белорусские новости".

Его участники требовали от властей отменить декрет о тунеядстве, а также другие меры, которые бьют по кошелькам белорусов. По словам корреспондента Tut.by, анархисты пытались сесть в автобус, но их вытащили оттуда люди в штатском. Одна группа активистов успела уехать на другом автобусе, что произошло с другими — неизвестно.

В 19.15 люди начали расходяиться. По оценкам присутствующих, такое количество народа не выходило в центр города с декабря 2010-го. "Уходят парами — опасаются задержаний", - сообщает издание.

Акция прошла без серьезных инцидентов и крупных провокаций. Милиция вела себя очень сдержанно — насколько известно, пока на участников акции не было составлено ни одного протокола.

В конце марша Николай Статкевич потребовал от властей выполнения всех требований митингующих до 25 марта — Дня Воли. Иначе, по его словам, в День Воли люди снова соберутся и будут требовать отставки нынешней власти.

Активисты принесли на ступеньки министерства большую кастрюлю, в нее бросали «письма счастья» от налоговой и жгли их.

Люди скандировали «Жыве Беларусь!». На проспекте из колонок играла песня «Воины света» Ляписа Трубецкого — неофициальный гимн киевского Майдана.

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