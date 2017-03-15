В Минске проходит "Марш нетунеядцев"

15 марта в Минске проходит "Марша нетунеядцев". Акция против так называемого декрета № 3 согласована с властями. Как сообщают белорусские СМИ, в акции принимают от одной до трех тысяч человек.

Заявка была подана в Мингорисполком 30 января. Заявители просили разрешить шествие от здания Национальной академии наук до площади Бангалор, сообщает Naviny.by.

Прямую трансляцию ведут белорусская служба радио Свобода, Наша ніва, Белсат

"С учетом необоснованных, нелогичных репрессий мы приняли решение провести акцию в разрешенном властями формате. Это позволит избежать ее участникам репрессий, а также принять участие в акции максимально большому количеству людей", — отметил один из заявителей марша ответственный секретарь БХД Денис Садовский.

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СМИ и пользователи соцсетей публикуют фотографии автозаков и водометов в городе.

Организатором сегодняшнего марша выступила правоцентристкая коалиция оппозиции. Это Объединенная гражданская партия, Белорусская партия левых "Справедливый мир", движение "За Свободу", оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия", Партии трудящихся, "Надзея", Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Белорусская партия "Зелёные" и гражданская кампания "Наш дом", напоминает портал Tut.by.

Декрет, за отмену которого выступают протестующие, предписывает тем, кто живет в Беларуси и официально не работает как минимум шесть месяцев, выплачивать специальный сбор в пользу государства. На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что декрет о "налоге на тунеядство»" может быть "подкорректирован". Его исполнение было отложено на год.