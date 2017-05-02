В Минске после первомайского шествия задержан один из лидеров оппозиции

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bbcrussian.com
вторник, 2 мая 2017 г. 07:15
Оппозиционный политик Павел Северинец исчез после несанкционированной акции протеста в Минске в День международной солидарности трудящихся.
Павел Северинец, член оргкомитета по созданию белорусской христианско-демократической партии, 1 мая вместе с соратниками возглавил шествие в центре города.
© DELFI (K.Ameliuškino nuotr.)

После завершения акции он не вернулся домой, о его местонахождении в течение нескольких часов не знали семья и соратники.

Жена политика Ольга Северинец сообщила позже, что обнаружила мужа в центре изоляции правонарушителей.

Соцсети и ряд белорусских негосударственных СМИ сообщают также о задержании оппозиционного активиста Максима Винярского, который зажег во время шествия файер.

Шествие, в котором приняли участие не более 150 граждан, прошло от блокированной правоохранительными органами Октябрьской площади в центре Минска к Площади Независимости на центральном минском проспекте и завершилось коротким митингом.

Движение демонстрантов по проспекту Независимости сопровождала колона автозаков, но публичных препятствий акции оппозиционеров не было.
На несанкционированном митинге звучали лозунги, связанные с праздником 1 мая. Собравшиеся требовали экономических свобод, а также скандировали "Лукашенко уходи" и "Живе Беларусь!" ("Да здравствует Беларусь").

Демонстранты также требовали освобождения активистов, заключенных под стражу после Дня Воли (25 марта) и обвиненных в попытке свержения действующей власти путем создания незаконных военизированных формирований.

Такое обвинение, по данным правозащитников, предъявлено полутора десяткам арестованных граждан, часть из которых легально занималась военно-патриотическим воспитанием молодежи, а часть входила в прекратившую деятельность в начале 2000-х незарегистрированную организацию "Белый легион".

Призвавший граждан к Первомайской демонстрации оппозиционный политик Николай Статкевич 29 апреля был наказан пятью сутками административного ареста. Суть вмененного оппозиционеру обвинения пока не известна.

Протестные акции в ряде белорусских регионов завершились задержаниями оппозиционных активистов. По данным правозащитников, задержаны более 25 человек.

В Бресте, областном центре у западной границы, активистов, вышедших на улицу Советская, задерживали за демонстрацию чистых листов формата А4.
Демонстранты утверждали, что власти не хотят видеть, против чего протестует народ, а милиция, по свидетельству присутствовавших, пыталась прочесть на белых листах протестные знаки.

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