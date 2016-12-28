В Минске отрицают договоренности с Москвой о тарифах на прокачку нефти

Tut.by
среда, 28 декабря 2016 г. 14:15
Беларусь и Россия продолжают переговоры по пересмотру тарифов на транзит нефти. Об этом сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, сообщает БЕЛТА.
© Reuters/Scanpix

По его словам, данный вопрос рассматривался 27 декабря во время рабочей встречи белорусской делегации с представителями Федеральной антимонопольной службы России.

«Вчера у нас прошли рабочие встречи по пересмотру тарифов на прокачку нефти, — рассказал Игорь Ляшенко. — Белорусская сторона выдвинула доводы о том, что наши тарифы на прокачку — одни из самых низких из всех участников этого транзита. Мы выставили свои обоснования и хотим увеличить тариф на 20,5%. Российская сторона пока заняла позицию о том, что это повышение должно быть в районе 5,5%».

Работа по данному вопросу продолжается, подчеркнул Игорь Ляшенко. «Ждем предложений от российской стороны. Наши предложения им переданы», — добавил он.

По мнению Игоря Ляшенко, тарифы будут согласованы в скором времени. «Решение думаю, уже скоро будет», — сказал председатель концерна «Белнефтехим».

Напомним, 28 декабря представитель Федеральной антимонопольной службы России заявил, что тариф на транспортировку нефти из России для белорусской «Гомельтранснефть Дружба» будет повышен на 7,7% в 2017 году вместо ранее запрашиваемых 20,5% и предложенных «Транснефтью» 5,8%. Несколько дней назад «Полоцктранснефть Дружба» согласилась с предложением «Транснефти» увеличить тариф на транспортировку нефти из России на 11,76% в 2017 году.

Беларусь предлагала повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 20,5% на фоне полыхающего нефтегазового конфликта между странами. «Транснефть» сочла экономически обоснованным рост тарифов по двум веткам крупнейшего магистрального нефтепровода «Дружба», проходящего по территории Беларуси, через Гомель — на 5,8%, через Полоцк — на 11,76%.

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