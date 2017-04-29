В Минске арестован организатор первомайской акции протеста

Об аресте Статкевича сотрудники Ленинского РУВД Минска 29 апреля сообщили его жене Марине Адамович, начавшей поиски политика накануне, после того как он перестал выходить на связь.

О причинах административного ареста не сообщается, но Центр изоляции правонарушителей подтвердил близким, что Николай Статкевич находится у них.

В пятницу Статкевич призвал граждан выйти на Октябрьскую площадь в центре Минска в Международный день солидарности трудящихся, 1 мая, и выразить протест против политики белорусских властей по ущемлению прав трудящихся, запугиванию населения и репрессиям против активистов.

Статкевич подчеркнул, что не намерен просить у властей разрешение на проведение акции.

Николай Статкевич - ярый критик президента Лукашенко, его соперник в борьбе за президентское кресло на выборах 2010 года. Был арестован при силовом разгоне акции протеста в день президентских выборов 19 декабря 2010 года и осужден на шесть лет колонии усиленного режима по обвинению в организации массовых беспорядков. Помилован Александром Лукашенко в августе 2015 года.

Статкевич месяцем ранее так же перестал выходить на связь за несколько суток до анонсированной им демонстрации в День Воли, 25 марта. Он появился дома 27 марта и заявил, что его удерживали в СИЗО КГБ.

В День Воли в Минске спецподразделения МВД с применением силы провели массовые задержания граждан, оказавшихся в центре белорусской столицы.

Мингорисполком в этом году не позволил независимым профсоюзам в Минске провести первомайское шествие, но разрешил собраться на митинг в отдаленном от центра Парке дружбы народов (площадь Бангалор).

Официальные первомайские демонстрации в белорусской столице не проводятся уже более 10 лет.