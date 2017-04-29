В Минске арестован организатор первомайской акции протеста

 (3)
bbcrussian.com
суббота, 29 апреля 2017 г. 14:17
Оппозиционный белорусский политик Николай Статкевич, призывавший своих сторонников выйти 1 мая на демонстрацию протеста против политики президента Александра Лукашенко, приговорен к пяти суткам административного ареста.
© AFP/Scanpix

Об аресте Статкевича сотрудники Ленинского РУВД Минска 29 апреля сообщили его жене Марине Адамович, начавшей поиски политика накануне, после того как он перестал выходить на связь.

О причинах административного ареста не сообщается, но Центр изоляции правонарушителей подтвердил близким, что Николай Статкевич находится у них.

В пятницу Статкевич призвал граждан выйти на Октябрьскую площадь в центре Минска в Международный день солидарности трудящихся, 1 мая, и выразить протест против политики белорусских властей по ущемлению прав трудящихся, запугиванию населения и репрессиям против активистов.

Статкевич подчеркнул, что не намерен просить у властей разрешение на проведение акции.

Николай Статкевич - ярый критик президента Лукашенко, его соперник в борьбе за президентское кресло на выборах 2010 года. Был арестован при силовом разгоне акции протеста в день президентских выборов 19 декабря 2010 года и осужден на шесть лет колонии усиленного режима по обвинению в организации массовых беспорядков. Помилован Александром Лукашенко в августе 2015 года.
Статкевич месяцем ранее так же перестал выходить на связь за несколько суток до анонсированной им демонстрации в День Воли, 25 марта. Он появился дома 27 марта и заявил, что его удерживали в СИЗО КГБ.

В День Воли в Минске спецподразделения МВД с применением силы провели массовые задержания граждан, оказавшихся в центре белорусской столицы.
Мингорисполком в этом году не позволил независимым профсоюзам в Минске провести первомайское шествие, но разрешил собраться на митинг в отдаленном от центра Парке дружбы народов (площадь Бангалор).

Официальные первомайские демонстрации в белорусской столице не проводятся уже более 10 лет.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

В Минске арестован организатор первомайской акции протеста (3)

В Минске арестован организатор первомайской акции протеста
Оппозиционный белорусский политик Николай Статкевич, призывавший своих сторонников выйти 1 мая на демонстрацию протеста против политики президента Александра Лукашенко, приговорен к пяти суткам административного ареста.

Глава МИД Беларуси пытается успокоить соседей по поводу учений "Запад-2017" (22)

Глава МИД Беларуси пытается успокоить соседей по поводу учений Запад-2017
Беларусь — единственное государство на постсоветском пространстве, где не было никаких вооруженных конфликтов и которое не имеет никаких территориальных претензий. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью телеканалу «Мир».

Пугало Майдана спрятано. Лукашенко и Порошенко пересеклись в зоне (4)

Пугало Майдана спрятано. Лукашенко и Порошенко пересеклись в зоне
26 апреля, в годовщину чернобыльской катастрофы, Александр Лукашенко и Петр Порошенко усиленно пиарили двусторонний позитив. Говорили о нерушимой дружбе своих народов, подчеркивали, что никто их не в силах разделить и поссорить, пишет в своем комментарии для интернет-газеты naviny.by

Белорусскую правозащитницу Ревяко оштрафовали "за сквернословие" (1)

Белорусскую правозащитницу Ревяко оштрафовали за сквернословие
Президент Белорусского дома прав человека Татьяна Ревяко 26 апреля приговорена к штрафу за то, что во время митинга 26 марта якобы ругалась матом. Оглашение приговора было встречено криками "Позор!".

Беларусь через месяц после протестов - репрессии продолжаются (15)

Protestai Baltarusijoje
В Беларуси до сих пор идут суды над участниками акций протеста, расследуется сфабрикованное "дело "Белого легиона". Эксперты рассказали DW, во что выльется это давление.
Facebook друзья
Rambler's Top100