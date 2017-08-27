Белорусского оппозиционера Николая Статкевича доставили в изолятор временного содержания в Минске.
Nikolajus Statkevičius
© AFP / Scanpix

Лидер Белорусского национального конгресса (БНК) и экс-кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич арестован. Об этом в субботу, 26 августа, сообщила супруга оппозиционного политика Марина Адамович.

"Николая арестовали сегодня около 12, недалеко от дома, когда он шел на встречу", - написала она в Facebook. По словам жены активиста, его доставили в изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске.

Информация о продолжительности ареста разнится. Сначала Адамович сообщила в Facebook о 15 сутках. Однако позднее медиакорпорации "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" она рассказала, что ей позвонили по телефону из Ленинского РУВД и называли срок в пять суток. Причины взятия под стражу уточняются.

"Нам известно лишь о 15 за 3 июля. О каких-то других "постановлениях" на 5 суток неизвестно ничего. Что это было - или очередная "юридическая мастурбация", о которой нам не сообщили - стыдно, пожалуй, - и Николаю добавили к 15 еще 5? Или просто ошибка? Я позвонила в ЦИП, чтобы уточнить. Разговаривать со мной практически отказались. "Милиции надо верить" - цитирую дословно", - рассказала жена белорусского оппозиционера.

Предыдущий арест

В начале августа суд заочно приговорил Статкевича к административному аресту на 15 суток за проведение несанкционированной акции в Минске 3 июля, в День независимости Беларуси. Постановление оппозиционер обжаловал, однако новый вердикт пока не вынесен. Как отмечает супруга политика, в этой связи пока неясно, как долго активист проведет под стражей.

Новый арест эксперты связывают с планами Николая Статкевича принять участие в оппозиционной акции на Октябрьской площади Минска 8 сентября. Мероприятие организует Белорусский национальный конгресс.

Deutsche Welle
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