В МИД Беларуси вызвали украинского дипломата

Об этом TUT.BY сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, комментируя вчерашнее заявление Зеркаль. Она сказала, что Беларусь только на словах ведет себя как партнер, а на деле «действует совсем иначе».

Резкая критика из Киева, напомним, прозвучала на фоне исчезновения в Беларуси 19-летнего украинца Павла Гриба, родственники которого подозревают ФСБ России в похищении парня из Гомеля.

В МИД Беларуси отметили, что с 29 августа по запросу посольства Украины правоохранительные органы Беларуси — Генпрокуратура, МВД, СК, КГБ и Погранкомитет — на всей территории страны ведут поиск украинского гражданина Павла Гриба, а собранная информация обобщается и готовится для передачи украинской стороне.

— Люди, к сожалению, пропадают по самым разным причинам — и по собственной воле или глупости, и в результате злонамеренных действий третьих сил, — отметил Мирончик. — Если за 19-летним молодым человеком не уследили его родители и власти собственной страны, то это еще не повод валить с больной головы на здоровую. Точно не по-партнерски через сутки после официальной просьбы о помощи обвинять в чем-либо страну, которая без ее ведома была выбрана местом не то романтического свидания, не то конспиративной встречи.

Тем более неуместно, считают в МИД, «пользуясь делом Гриба как поводом, публично угрожать Беларуси, а через Беларусь еще и ее партнерам по ЕАЭС — Армении, Казахстану, Кыргызстану и России — „навязать свои интересы“ в экономической сфере». Здесь в белорусском МИД имеют в виду ту часть высказываний Елены Зеркаль, где она предлагает рассматривать экономические вопросы в комплексе с вопросами безопасности украинцев в Беларуси.

— Совсем недавно на высшем уровне с удовлетворением было заявлено о снятии барьеров в двусторонней торговле. Ущерб, нанесенный ими, был обоюдным, от ограничений не выиграл никто. Жаль, что этот урок не был усвоен нашими украинскими партнерами, — отметил Мирончик.

«Неприемлемость подобных высказываний и бесперспективность угроз» была доведена до советника-посланника посольства Украины в Беларуси Валерия Джигуна, которого вызвали в МИД 31 августа. Джигун сейчас является старшим должностным лицом украинского диппредставительства в Минске, объяснили в белорусском ведомстве.

— Было также подчеркнуто, что белорусская сторона намерена без какой-либо политизации и перевода в публичную плоскость последовательно защищать интересы своих граждан, задержанных правоохранительными органами Украины по более чем спорным основаниям.

История исчезновения Павла Гриба

Напомним, о пропаже 19-летнего украинца стало известно 28 августа. Павел Гриб поехал в Гомель на встречу с россиянкой, с которой познакомился в интернете. Предполагаемая девушка Павла сообщила в интервью «Еврорадио», что не видела, чтобы во время встречи молодого человека кто-то задерживал. Однако домой Павел не вернулся, и его отец Игорь Гриб поехал в Гомель, чтобы выяснить местонахождение сына. Там ему неофициально сообщили, что Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (Террористический акт) по запросу ФСБ Краснодарского края.

Черниговская прокуратура 29 августа сообщила о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения Павла Гриба. Предполагаемая девушка, с которой пропавший Павел встречался в Гомеле, в интервью белорусским журналистам призналась, что встреча прошла по инициативе ФСБ.

28 августа посольство Украины направило ноту в МИД Беларуси с просьбой проинформировать об этой ситуации. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что намерен обсудить эту ситуацию со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем 31 августа.

Гриб-младший все-таки въехал в Беларусь

Также сегодня, 31 августа, в Госпогранкомитете Беларуси подтвердили, что Павел Гриб пересекал белорусскую границу 24 августа.

«Гражданин Украины Павел Гриб действительно пересек государственную границу Беларуси 24 августа в пункте пропуска „Новая Гута“ (Гомельская область. — TUT.BY) в установленном законодательством порядке. Претензий со стороны погранслужбы Беларуси к данному лицу не было», — рассказал TUT.BY официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

По неофициальной информации ряда белорусских и украинских СМИ, Павел Гриб может находиться в СИЗО Краснодарского края России. 31 августа туда, по словам отца пропавшего парня, должны направиться официальные представители МИД Украины, генерального консульства в Ростове.