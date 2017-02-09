В МИД Беларуси упрекнули Россию в приравнивании белорусов к иностранцам

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ru.DELFI.lt
четверг, 9 февраля 2017 г. 13:33
В МИД Беларуси упрекнули Россию в том, что она приравняла белорусов к иностранцам, установив пограничные зоны.
© Сайт МИД Беларуси

Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.

Отвечая на вопрос журналистов о введении со стороны России пограничных зон на границе с Беларусью, он Д.Мирончик отметил, что таким шагом со своей стороны, Россия приравняла белорусов к гражданам третьих стран.

"На данный момент мы пока не видим конфликтных ситуаций. Но и совсем мало времени прошло. Самое важное в другом – белорусские граждане, исходя из принятых документов, а именно приказов ФСБ о введении погранзоны и утверждении правил пограничного режима, для любителей точности – № 515, приравнены российской стороной в правах и обязанностях к гражданам третьих государств, к иностранцам. Со всеми вытекающими последствиями. А вот это явно расходится с базовыми принципами и духом двусторонних отношений Беларуси и России", - заявил Д.Мирончик.

Д.Мирончик назвал показательным, что на границе с другими странами Россия не установила пограничных зон.

"Весьма показательно, что на участках границы Российской Федерации с другими странами такого нет, за исключением непростого участка российской границы в районе острова Сахалин и Курил. Поэтому возникают закономерные вопросы о логике и соразмерности таких шагов. Знаете, мы не драматизируем ситуацию, но и не склонны ее упрощать", - утверждал он.

Напомним, что в начале февраля Россия установила пограничные зоны на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белорусью. Соответствующий приказ отдал директор ФСБ Александр Бортников.

В Кремле объяснили, что создание пограничных зон связано с решением Беларуси ввести пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, включая Евросоюз и США. В Госдуме пояснили, что решение Москвы связано с миграционными и террористическими угрозами, сообщает телеканал "Дождь".

В ФСБ также позже отметили, что ограничений для передвижения россиян и белорусов не будет. Кроме того, создание погранзон не предусматривает досмотр людей и машин.

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