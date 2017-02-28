В МИД Беларуси настроены на полную отмену санкций ЕС

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Tut.by
вторник, 28 февраля 2017 г. 11:05
Белорусская сторона продолжит взаимодействие с ЕС в целях полной отмены санкций, заявили в МИД Беларуси, комментируя решение Евросоюза продлить на год оружейное эмбарго в отношении нашей страны и санкции в отношении четырех чиновников.
© DELFI

В МИД отметили, что изначально исходят из того, что санкции несправедливы и контрпродуктивны.

Продление оставшихся ограничений в отношении Беларуси не соответствует духу развития сотрудничества с Европейским союзом, заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

«Разблокировав поставки в Беларусь снаряжения для биатлона, Евросоюз лишь частично устранил изначальное противоречие в собственном режиме оружейного эмбарго. Однако сохраняющийся оружейный запрет продолжает распространяться на товары, не имеющие никакого отношения к заявленным ЕС целям», — сказано в сообщении ведомства.

В МИД Беларуси рассчитывают, что «за позитивным шагом Евросоюза по отмене части остающихся ограничений последуют более решительные меры, которые окончательно оставят в прошлом политику давления на Беларусь — ответственного партнера и соседа ЕС».

27 февраля на год Евросоюз продлил оружейное эмбарго в отношении Беларуси и санкции в отношении четырех чиновников (бывшего министра внутренних дел Владимира Наумова, бывшего главы Администрации президента Виктора Шеймана, экс-главы МВД Юрия Сивакова и командира бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрия Павличенко), которых Брюссель подозревает в причастности к громким исчезновениям 1999−2000 годов.

Из оружейного эмбарго исключены поставки в Беларусь оборудования для биатлона. Но эти поставки должны быть «предварительно авторизованы со стороны уполномоченных национальных органов власти в каждом отдельном случае».

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