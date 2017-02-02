В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко

 (4)
Tut.by
четверг, 2 февраля 2017 г. 10:02
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют провести отдельную встречу на полях саммита Союзного государства и обсудить на ней энергетическое сотрудничество.
© Reuters/ Scanpix

Встреча может пройти в феврале. Об этом заявил газете «Известия» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Такая встреча планируется, а в ее повестке стоит вопрос энергетического сотрудничества двух стран. Москва и Минск до сих пор не достигли договоренностей по поводу формирования цены на газ и не урегулировали вопрос оплаты долга Беларуси за уже поставленные объемы», — пишет газета.

В издании также отметили, что в аппарате постоянного комитета Союзного государства сообщили, что встреча лидеров России и Беларуси находится в стадии подготовки, однако точная дата заседания пока не согласована. Россия как принимающая сторона предложила провести его 9 февраля, но Беларусь пока не дала своего подтверждения. В пресс-службе посольства Беларуси в России также сообщили, что из Минска информация по окончательной дате пока не поступала.

«Я не могу пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию», — сообщила порталу TUT.BY пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Напомним, что между Россией и Беларусью в прошлом году разгорелся нефтегазовый конфликт. Он начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил, что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. По последним данным, сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составила 550 миллионов долларов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

МИД Беларуси о введении Россией пограничной зоны: нас не предупредили (61)

МИД Беларуси о введении Россией пограничной зоны: нас не предупредили
Неожиданное решение российской стороны об учреждении пограничных зон на белорусско-российской границе стало сенсацией в СМИ Беларуси и России. В МИД Беларуси прокомментировали действия РФ.

Россия создает на границе с Беларусью буферную зону оппозиция требует ответных мер (5)

Россия создает на границе с Беларусью буферную зону
Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников подписал три приказа об установлении пределов пограничной зоны на территории Псковской, Смоленской и Брянской областей, граничащих с Беларусью.

МИД Беларуси: Россия приняла решение о пограничной зоне без уведомления (2)

МИД Беларуси: Россия приняла решение о пограничной зоне без уведомления
Неожиданное решение российской стороны об учреждении пограничных зон на белорусско-российской границе стало сенсацией в СМИ Беларуси и России. В МИД Беларуси прокомментировали действия РФ.

У Лукашенко к Сербии старая привязанность

У Лукашенко к Сербии старая привязанность
Состоявшийся 26-27 января визит в Минск премьер-министра Сербии Александра Вучича в очередной раз засвидетельствовал как изменение ситуации в Европе, так и эволюцию белорусской внешней политики, пишет в своей колонке в интернет-газете naviny.by обозреватель Андрей Федоров.

В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко (4)

В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют провести отдельную встречу на полях саммита Союзного государства и обсудить на ней энергетическое сотрудничество.
Facebook друзья
Rambler's Top100