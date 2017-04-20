В Киеве опасаются белорусско-российских учений "Запад-2017"

Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов 20 апреля во время презентации программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины".

Как сообщает новостной портал "Украінскі новини", Турчинов заявил, что вдоль границы с Украиной развернута группировка российских войск в количестве 50 тысяч человек. Кроме того, на оккупированных территориях Донбасса находятся "два армейских корпуса в количестве 30 тысяч боевиков". При этом Россия начала мероприятия по увеличению штатной численности корпусов боевиков до 50 тысяч человек, а также закупила 30 тысяч универсальных железнодорожных платформ для перекидывания войск и вооружения, сообщил глава совбеза Украины.

Особую опасность, подчеркнул он, представляют учения российских войск, которые пройдут в сентябре этого года на территории Беларуси и Калининградской области РФ. По оперативным данным, российский военный контингент планирует остаться после учений на территории Беларуси, заявил Турчинов.

По его словам, только военная сила и помощь международных партнеров может помочь Украине остановить Россию. "Жесткую силу может остановить только сила", — сказал он. В связи с этим Украина обязана стать самодостаточным, сильным государством, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут на территории Беларуси и России в сентябре. Темой учений названа подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Учения пройдут в два этапа. Кроме отработки вопросов применения группировок войск будут практически выполняться задачи территориальной обороны, усиления охраны государственной границы, восстановления боеспособности войск и всестороннего обеспечения.

Беспокойство по поводу учений "Запад-2017" высказывали также западные политики. Так, президент Литвы Даля Грибаускайте 9 февраля заявила, что предстоящие учения демонстрируют подготовку России и Беларуси к войне с Западом. По ее словам, угрозы с Востока вынуждают страны Балтии просить партнеров о дополнительных гарантиях безопасности. Грибаускайте также надеется на "очень тесный контакт" с новой администрацией в этом вопросе.

В свою очередь представители белорусской оппозиции не исключают, что под прикрытием военных учений Россия оккупирует Беларусь.

Эти опасения неоднократно комментировал Александр Лукашенко.

3 февраля на встрече с представителями СМИ и общественности он, в частности, заявил: "Если кто-то думает, что уже несколько тысяч вагонов загрузили и нас оккупируют, Россия вводит сюда свои войска, — не будьте вы наивными. Что, Россия вообще уже с глузду съехала и не умеет воевать? Как же можно воевать на железнодорожных платформах? То, что будут войска сюда введены, то ровненько они отсюда и уйдут. Сегодня даже не оговаривается такой ситуации". По словам Лукашенко, это он предложил Владимиру Путину проводить совместные военные учения раз в два года по очереди в России и Беларуси. "Настало наше время, и мы примем эти учения. Это будут открытые учения, мы пригласим всех", — заверил глава государства.

6 апреля в интервью телерадиокомпании "Мир" Лукашенко сказал, что получил письмо от группы американских конгрессменов, в котором выражена обеспокоенность предстоящими учениями. "Эти господа затрагивают и вопрос учений: для них это какая-то опасность. А для нас не опасность, что сегодня НАТО активизировалось у наших границ? Эта группировка живая, она готова действовать по обороне наших интересов. Мы при этом ни на кого не собираемся нападать, нам это не надо. Да и не способны мы сегодня воевать против всего мира. И Путин, и я это прекрасно понимаем. Но своего не отдадим. Поэтому они должны нас понимать", — заявил Лукашенко.