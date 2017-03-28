В КГБ Беларуси утверждают, что Статкевич у них не находился

"Органами госбезопасности Статкевич не задерживался, в СИЗО КГБ не водворялся", — сказал представитель комитета.

Утром 27 марта супруга Статкевича Марина Адамович сообщила, что его привезли из КГБ. Сам Статкевич заявил, что подписал несколько бумаг, в частности об отказе от дачи показаний. Однако, по словам политика, документ о неразглашении и подобные он не подписывал.

На вопрос о своем нынешнем статусе политик ответил: "Не знаю, был подозреваемым. Задерживался как подозреваемый (по уголовному делу о массовых беспорядках. — БелаПАН.). Бумаги забрали, и теперь, насколько я понимаю, они будут отказываться, что меня там держали в 16-й камере". По мнению Статкевича, его задержали для того, чтобы дискредитировать в глазах сторонников, чтобы все обстояло таким образом, будто политик испугался акции 25 марта и спрятался.

О местонахождении Николая Статкевича не было ничего известно с середины прошлой недели. Статкевич не участвовал в митингах и шествиях оппозиции, состоявшихся в стране 25 марта, в 99-ю годовщину образования Белорусской Народной Республики.

Официальные представители МВД и КГБ заявляли БелаПАН, что лично им ничего не известно о судьбе оппозиционного политика.

Марина Адамович намеревалась подать в правоохранительные органы заявление о его исчезновении. По словам Адамович, она объездила все места, где Статкевич предположительно мог находиться, в том числе следственный изолятор № 1 МВД, Центр изоляции правонарушителей на Окрестина и следственный изолятор КГБ. Именно в СИЗО КГБ ей "справок не дали". Она предположила, что Статкевича могут держать там.

Накануне акции 25 марта ящик электронной почты и аккаунт в "Фейсбуке" политика и его супруги были взломаны, пароли изменены. Вечером 24 марта от имени Адамович появилось ложное сообщение, что Статкевич отказывается от проведения уличной акции по случаю Дня Воли. Адамович посчитала, что эти сообщения появились уже после задержания ее мужа, чтобы он "не мог сам их опровергнуть".