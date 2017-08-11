В июле в Беларуси зафиксировали дефляцию

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Tut.by
пятница, 11 августа 2017 г. 09:42
В июле в Беларуси зафиксировали дефляцию, сообщает Белстат. Цены на товары и платные услуги упали за прошлый месяц на 0,1%. Это произошло во многом за счет продовольственных товаров, которые за июль подешевели на 0,7%.
© DELFI

Цены на продовольственные товары с начала года выросли на 3,5%.
Непродовольственные товары в июле подорожали на 0,4% (с начала года — на 1,4%), а платные услуги — на 0,6% (с начала года — на 5,8%).

Напомним, цены в июне выросли незначительно — инфляция за месяц составила 0,7%. На непродовольственные товары и вовсе была зафиксирована дефляция — за июнь они подешевели на 0,1%. Продовольственные товары подорожали на 1,3%, услуги — на 0,7%.

Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. Пока темпы роста цен на товары и платные услуги ниже, чем прогнозировалось.

За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси выросли на 10,6%, а в 2015 году — на 12%.

Тем временем в Евразийском банке развития констатировали активное замедление в Беларуси инфляционных процессов в первом полугодии. Прогноз по инфляции на конец текущего года пересмотрен — с 8,6% до 8% (официальный прогноз — 7%).

«Некоторому ускорению инфляционных процессов с текущего уровня в 6,5% во втором полугодии 2017 г. будут способствовать восстановление потребительского спроса, повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и постепенное ослабление номинального обменного курса. При этом стоит отметить, что дополнительное давление на инфляцию может оказать ухудшение урожая из-за погодных условий этого года и рост цен на продовольствие», — отмечается в обзоре.

В целом дальнейшее проведение сбалансированной денежно-кредитной политики будет способствовать сохранению инфляции в рамках целевых ориентиров и в будущем. Уровень инфляции в 2018—2019 гг., по прогнозу ЕАБР, составит 6,8% и 5,9% соответственно.

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