В День Воли белорусская милиция жестко хватала всех подрядИзвестно о более 700 задержанных

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ru.DELFI.lt
суббота, 25 марта 2017 г. 12:44
Беспрецедентными брутальными задержаниями накануне и во время "отметила" Беларусь очередную годовщину Дня Воли. В субботу в Минске запрещенная властями акция, в которой приняли участие несколько тысяч человек сообщает портал TUT.by. В городе массово задерживали участников протеста и случайных прохожих. По оценкам правозащитников, известно о более 700 задержанных. Вечером людей начали отпускать из милиции.
Минск, массовые задержания
© AFP / Scanpix

Люди пытались собраться возле Академии наук и кинотеатра "Октябрь", но ОМОН не давал даже останавливаться, поголовно проверяя документы и отправляя в автозаки всех, не желающих покидать площадь. Поезда метро не останавливались сразу на трех станциях, наземный транспорт также не останавливался в центре, поэтому часть желающих принять участие в митинге собралась на проспекте, в районе БНТУ.

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Улицы Минска заполнил ОМОН и "люди в штатском", спецтехника внутренних войск - водометы, автозаки, автобусы.

В нескольких местах проспект и близлежащие улицы были заблокированы автозаками и ОМОНом со щитами. Жесткие массовые задержания были на всем протяжении проспекта, а также на площади Я. Коласа.

Окончательная "зачистка" произошла около 15.30, через полтора часа после начала акции, когда из колонны, которая двигалась к Октябрьской площади, стали выдергивать людей. Также задерживали всех выходящих из подземного перехода на площади Победы.

Помимо участников протеста и обычных прохожих в Минске задержали журналистов "Комсомольской правды", "Белсата", TUT.by, "Нашей Нивы", "Радыё Рацыя", БелаПАН и других СМИ, со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов сообщает "Хартия'97".

В Минске были задержаны журналисты Любовь Лунева, Захар Щербаков, Дмитрий Коренко, Ирина Козлик, Геннадий Барбарич, Ирина Ореховская, Артем Горбацевич, Ольга Быковская, Александр Борозенко, Артем Шрайбман.

В Гомеле задержаны два журналиста tut.by Елена Бычкова, Иван Яриванович и журналистка БелаПАН Алена Германович.

В Витебске задержаны журналисты "Белсата" Ольга Чайчиц и Андрей Козел. Задержали корреспондента "Радио Рация" по Витебской области Артема Сивенцава.

В офисе закрытого властями ПЦ "Весна" задержана журналистка Анна Бодяка.

Алесь Беляцкий: должна быть быстрая реакция

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, комментируя задержания правозащитников в Минске.

- Сегодня ОМОН напал на офис "Весны" и очень жестко задержал около 60 человек, которые собирались наблюдать за Днем Воли в Минске. Нас уложили лицом в пол, но после того, как с меня было взяло объяснение и составлен протокол, меня оставили на офисе, а всех остальных силовики загнали в автобус.

Из всей команды наблюдателей, волонтеров, журналистов, правозищитников из разных организаций, на воле остался один я. В чем обвиняют людей непонятно.

- Как вы прокомментируете происходящее сегодня в Минске?

- То, что сегодня происходит в Минске показывает, что Лукашенко пошел по жесткому сценарию разгона мирной акции. Мы сейчас обращаемся к международным организациям, потому что должна быть быстрая реакция на то, что сейчас происходит в Беларуси.

Портал TUT.BY, телеканал Белсат вели прямые трансляции из Минска и регионов.

Акции, посвященные Дню Воли, прошли сегодня в Гродно, Бресте, Гомеле и Витебске. Лишь в Витебске митинг не был санкционирован властями, в остальных городах к митингующим даже выходили представители местных властей.
Акции были малочисленными — всего лишь несколько сотен человек.

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