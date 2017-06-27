В центре Минска по пути на репетицию парада танк снес столб и дерево

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rus.DELFI.lv
вторник, 27 июня 2017 г. 15:40
В центре Минска при следовании колонны военной техники на репетицию парада по случаю Дня Независимости Беларуси танк разогнался, вылетел за пределы проезжей части и врезался в столб и дерево.
© Youtube

ДТП в Минске случилось вечером 24 июня в районе станции метро "Московская" на проспекте Независимости. Танк Т-72 разогнался по асфальту, но на скользком участке дороги механик-водитель танка неудачно сманеврировал.

Военную машину занесло, она снесла фонарный столб и врезалась в дерево, снеся также дорожный заборчик и раздавив тротуар. Т-72 получил заметные повреждения, но в аварии никто не пострадал.

В Министерстве обороны Беларуси не стали комментировать происшествие с участием танка в центре Минска.

День независимости Беларуси отмечается 3 июля.

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