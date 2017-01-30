В белорусской армии началась проверка уровня боевой готовности

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Хартия'97
понедельник, 30 января 2017 г. 18:55
В Вооруженных Силах Беларуси с 30 января началась комплексная проверка уровня боевой готовности. Об этом сообщает Министерство обороны страны в понедельник.
© Reuters/Scanpix

"К проверке будут привлечены воинские части и подразделения различных родов войск и специальных войск. Предусматривается также проверка системы противовоздушной обороны полетами контрольных целей", - говорится в сообщении.

Всего планируется проверить около 30 воинских частей и подразделений. Из запаса будет призвано около 3 тыс. военнообязанных.

Мероприятие плановое, хотя и содержит элемент внезапности для привлекаемых к проверке подразделений, отметили в Минобороны. "Для них будет создаваться динамичная обстановка, которая потребует неординарных подходов к решению учебно-боевых задач, детального знания вооружения и военной техники, умения быстро ориентироваться в условиях ограниченности по времени и информации", - сообщили там.

Поскольку мероприятия будут проходить в сложных зимних условиях, "это позволит на деле проверить способность систем технического и тылового обеспечения качественно выполнить задачи по обеспечению функционирования вооружения и военной техники и доведения до войск положенных норм довольствия", подчеркнули в министерстве.

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