В Беларуси задержан оппозиционер Владимир Некляев

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Deutsche Welle
суббота, 25 марта 2017 г. 10:56
Один из лидеров белорусской оппозиции задержан в Бресте накануне проведения протестных акций в День Воли.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Правоохранительные органы Беларуси в ночь на субботу, 25 марта, задержали Владимира Некляева, одного из лидеров оппозиционного Белорусского национального конгресса. Некляев был в числе организаторов протестных акций, приуроченных ко Дню Воли, которые должны пройти 25 марта в крупных городах страны.

Милиция сняла политика в Бресте с поезда, которым он возвращался на родину из Варшавы, где участвовал в дискуссии в польском сейме по ситуации в Беларуси. Политик призывал превратить День Воли в "Марш рассерженных белорусов" и выразить протест социально-экономической политике Минска. Главным требованием участников планируемых акций протеста должна стать отмена президентского декрета, которым вводится "налог на тунеядство".

Президент Александр Лукашенко заявил о намерении бороться с "возможными провокаторами". Сам Некляев в интервью БелаПАНу за несколько дней до задержания заявлял: "Могут, конечно, "нейтрализовать". Но прятаться от этого (как многие советуют), бегать по лесам партизанским никто не станет… В случае "нейтрализации" лидерство и ответственность за проведение Дня Воли возьмут на себя другие".

Deutsche Welle
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