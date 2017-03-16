В Беларуси задержали участников "Маршей нетунеядцев"

В Минске в среду прошел разрешенный властями "Марш нетунеядцев", в котором приняли участие около 2 тысяч человек. Аналогичные, но не санкционированные акции протеста против налога проходили в Могилеве и Гродно, в них участвовали несколько сотен человек.

Незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании восьми человек после акции в Могилеве и еще нескольких человек в Гродно.

Портал tut.by со ссылкой на правозащитников передает, что в Минске задержано около 40 человек. По некоторым данным, сотрудники правоохранительных органов в Минске применили слезоточивый газ.

Президент Александр Лукашенко на минувшей неделе распорядился приостановить взимание так называемого "налога на тунеядство" — сбора на финансирование госрасходов, который, согласно президентскому декрету номер 3, обязаны платить не работавшие официально более полугода.

Однако акции протеста не прекратились. Демонстранты выходят на улицу, чтобы высказать недовольствоо экономической политикой властей — низкими зарплатами, отсутствием рабочих мест, введением новых налогов и сборов при обнищании населения.

Практически на всех акциях люди требуют проведения честных выборов и призывают президента Лукашенко уйти в отставку.