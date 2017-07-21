В Беларуси вынесли два смертных приговора "черным риелторам"

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Tut.by
пятница, 21 июля 2017 г. 13:05
Суд Могилевской области Беларуси вынес приговор "черным риелторам", которые, по версии следствия, убивали людей, чтобы заполучить и перепродать их квартиры. Двое из четырех, Игорь Гершанков и Семен Бережной, приговорены к смертной казни.
© Reuters / Scanpix

Слушание резонансного дела проходило в Могилевском областном суде в открытом режиме. Семена Бережного, Игоря и Татьяну Гершанковых обвиняли в убийствах, похищении человека, а также мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Супругов обвиняли также в незаконном обороте наркотиков или психотропов (хранении без цели сбыта). Бориса Колесникова обвиняли в разбое, пособничестве при совершении убийства, пособничестве в похищении человека, сообщает TUT.by

По данным следствия, злоумышленники действовали в 2009-2015 годах. Они убеждали собственников квартир продать имущество, а после этого расправлялись с ними. На кладбищах в Могилевской области было найдено шесть захоронений и еще три ямы, приготовленные для будущих жертв. Некоторых, как прозвучало в ходе судебного заседания, закапывали живьем: человек в это время спал под воздействием водки и клофелина.

Гособвинение запросило для обвиняемых Игоря Гершанкова и Семена Бережного высшую меру наказания — смертную казнь. Для Татьяны Гершанковой — 24 года тюрьмы, для Бориса Колесникова — 22 года строгого режима. В последнем слове каждый из фигурантов дела настаивал на том, что никого не убивал.

Суд поддержал обвинение. Игоря Гершанкова и Семена Бережного приговорили к смертной казни. Татьяна Гершанкова приговорена к 24 годам колонии общего режима, Борис Колесников — к 22 годам строгого режима. Имущество у всех фигурантов дела будет конфисковано.

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