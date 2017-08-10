В Беларуси впервые за год снизился уровень цен

В последний раз дефляция наблюдалась в августе 2016 года, до этого — в 2009 году, сообщает БелаПАН.

В январе 2017 года цены выросли на 0,9%, в феврале — на 0,5%, в марте — на 0,3%, в апреле — на 0,7%, в мае — на 0,3%, в июне — на 0,7%. По сравнению с декабрем 2016 года инфляция составила 3,5%.

В июле цены на продовольственные товары снизились на 0,7%, на непродовольственные — выросли на 0,4%, на услуги — на 0,6%.

Официальный прогноз властей предполагает инфляцию в 2017 году в пределах 9%. Однако, как сообщил 26 июня первый замминистра экономики Дмитрий Крутой, правительство рассчитывает, что до конца года инфляция не превысит 7%.

"И это мы пока осторожно закладываем. Пять месяцев закончили с инфляцией в 2,7%. Это исторический минимум, поэтому вообще ожидаем меньший показатель в 6-6,5%", — заявил представитель министерства.

В опубликованном 10 августа ежеквартальном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития отмечается, что восстановление потребительского спроса, повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и постепенное ослабление номинального обменного курса во втором полугодии будут способствовать некоторому ускорению инфляционных процессов в Беларуси.

"При этом стоит отметить, что дополнительное давление на инфляцию может оказать ухудшение урожая из-за погодных условий этого года и рост цен на продовольствие. Дальнейшее проведение сбалансированной денежно-кредитной политики будет способствовать сохранению инфляции в рамках целевых ориентиров на всем прогнозном периоде", — считают авторы обзора.

В 2016 году инфляция достигла 10,6% при прогнозе 12%. За 2015 год этот показатель составил 12% при аналогичном официальном прогнозе. За последние 10 лет минимальный уровень инфляции наблюдался в 2006 году — 6,6%, максимальный — в 2011-м — 108,7%.