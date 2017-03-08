В Беларуси участников "Маршей нетунеядцев" массово вызывают в милицию

 (2)
Deutsche Welle
среда, 8 марта 2017 г. 15:10
На участников прошедших во многих городах Беларуси акций против скандального декрета "о тунеядцах" массово составляют протоколы. Им грозит штраф или арест.
Protestai Minske
© AFP / Scanpix

Во многих белорусских городах участников "Маршей нетунеядцев" вызывают в милицию, где на них составляют протоколы за участие в несанкционированном мероприятии. Применяемая статья 23.34 белорусского кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность в виде штрафа или ареста до 15 суток.

В Минске повестки пришли лидерам движения "Белорусская христианская демократия" Павлу Северинцу и Виталию Рымашевскому. В Гомеле повестки получили, по меньшей мере, 9 человек. В Гродно - 5. О повестках и вызовах в милицию сообщают из Витебска и Могилева. Некоторые активисты, получив повестки, отказываются от посещения милиции.

18 и 19 февраля тысячи людей по всей Беларуси вышли на акции протеста против президентского декрета "О предупреждении социального иждивенчества". В соответствии с этим документом, жители Беларуси, не платящие налоги или платящие их менее 183 дней в году, вынуждены платить специальный сбор. В Гомеле и Мински протестные акции собрали по 3 тысячи участников.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

На границе Латвия-Беларусь возведут забор

На границе Латвия-Беларусь возведут забор
Для предотвращения нелегальной иммиграции и контрабанды на границе Латвия-Беларусь возведут забор в несколько десятков километров, сообщил начальник Государственной пограничной службы Латвии Нормундс Гарбарс.

В Беларуси участников "Маршей нетунеядцев" массово вызывают в милицию (2)

Protestai Minske
На участников прошедших во многих городах Беларуси акций против скандального декрета "о тунеядцах" массово составляют протоколы. Им грозит штраф или арест.

Играть в либерализацию система Лукашенко не приучена (6)

Aleksandras Lukašenka
Идеология застойной стабильности провалилась, а игры в «диктатуру с человеческим лицом» неуклюжи и недолги. На опасность система будет реагировать запугиванием политических противников и народа, пишет в комментарии для интернет-газеты naviny.by аналитик Александр Класковский.

Россия строит дотационные паромы, чтобы не зависеть от тарифов БелЖД (50)

Россия строит дотационные паромы, чтобы не зависеть от тарифов БелЖД
Строительство и запуск трех новых паромов, которые свяжут Калининградскую область и остальную территорию России, должно снять зависимость региона от тарифной политики железных дорог Литвы и Беларуси, пишет газета «Коммерсант».

Премьер Беларуси пожаловался на дорогой газ и получил отпор от Медведева (17)

Премьер Беларуси пожаловался на дорогой газ и получил отпор от Медведева
Проблемы в отношениях с Россией влияют на участие Беларуси в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза.
Facebook друзья
Rambler's Top100