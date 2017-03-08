В Беларуси участников "Маршей нетунеядцев" массово вызывают в милицию

На участников прошедших во многих городах Беларуси акций против скандального декрета "о тунеядцах" массово составляют протоколы. Им грозит штраф или арест.

Во многих белорусских городах участников "Маршей нетунеядцев" вызывают в милицию, где на них составляют протоколы за участие в несанкционированном мероприятии. Применяемая статья 23.34 белорусского кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность в виде штрафа или ареста до 15 суток.

В Минске повестки пришли лидерам движения "Белорусская христианская демократия" Павлу Северинцу и Виталию Рымашевскому. В Гомеле повестки получили, по меньшей мере, 9 человек. В Гродно - 5. О повестках и вызовах в милицию сообщают из Витебска и Могилева. Некоторые активисты, получив повестки, отказываются от посещения милиции.

18 и 19 февраля тысячи людей по всей Беларуси вышли на акции протеста против президентского декрета "О предупреждении социального иждивенчества". В соответствии с этим документом, жители Беларуси, не платящие налоги или платящие их менее 183 дней в году, вынуждены платить специальный сбор. В Гомеле и Мински протестные акции собрали по 3 тысячи участников.