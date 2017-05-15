В Беларуси тоже задумались над ограничением курения в ресторанах

С принятием декрета о государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения рестораторам нужно будет создать дополнительные места для курения.

«При этом залы ресторанов будут освобождены от курящих, — сказала Виолетта Брезовская. — Если ресторатор беспокоится о своих клиентах, понимает, что большая их часть курит, то он создаст такое место, сделает его комфортным».

Специалист напомнила, что проектом декрета также предусмотрено, что крупные магазины, начиная с января 2018 года, должны будут продавать сигареты через специализированные отделы.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова отметила, что принятие декрета в Беларуси направлено прежде всего на формирование негативного общественного мнения о курении.

Как сообщалось, в соответствие с проектом декрета к местам, в которых предлагается установить полный запрет курения, отнесены в том числе остановки общественного транспорта, детские площадки, помещения, занимаемые организациями физической культуры и спорта. Предлагается запретить курение в автомобилях и помещениях, если в них присутствуют дети до 14 лет. К местам, в которых курение запрещено за исключением специально созданных для этой цели, предлагается отнести торговые объекты и рынки, объекты бытового обслуживания населения и общественного питания, помещения и территории, занимаемые госорганами и другие. Проектом декрета предусмотрено распространение на электронные системы курения и жидкости для них норм и правил, действующих в отношении оборота и потребления табачных изделий. В настоящее время оборот электронных систем курения не регламентируется. Их могут приобретать граждане любого возраста, в том числе дети. Предлагаемые нововведения в действующее законодательство в основном направлены на регулирование оборота жидкостей для электронных систем курения и позволят оценивать их по показателям безопасности.