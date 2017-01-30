В Беларуси суд приговорил крупного бизнесмена к 11 годам колонии

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Tut.by
понедельник, 30 января 2017 г. 16:09
Белорусский бизнесмен и инвестор «Мотовело» Александр Муравьев осужден на 11 лет колонии с конфискацией имущества, в том числе акций «Мотовело». Приговор огласили 30 января в суде Фрунзенского района Минска.
© Shutterstock nuotr.

Александр Муравьев признан виновным по всем составам преступлений, которые ему вменялись: мошенничество (ч. 4 ст. 209), хищение (ч. 4 ст. 210), уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243), организация и пособничество в совершении преступлений (ст. 16). Окончательный приговор — 11 лет колонии усиленного режима. Гособвинение, напомним, просило 12.

Кроме того, суд запретил Муравьеву 5 лет занимать определенные должности и конфисковал имущество. Под конфискацию попали в том числе почти 75 миллионов акций «Мотовело», принадлежащих компаниям ATEC Investment и «РосинтехГрупп». Напомним, первой руководит сам Александр Муравьев, второй — его брат Сергей, которого ждет суд по обвинению в уклонении от налогов.

Экс-директор «Мотовело» Казимир Мороз признан виновным в служебной халатности (ст. 428), а также хищении (ч. 4 ст. 210). Морозу дали 5 лет «домашней химии» (ограничение свободы без направления в ИУОТ) с конфискацией имущества и 5-летним запретом занимать определенные должности.

Экс-замдиректора «Мотовело» Татьяну Луковец признали виновной в служебном подлоге (ч. 1 ст. 427). Ее приговорили к 1 году лишения свободы и освободили от отбывания наказания, поскольку истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Также Муравьев и Мороз обязаны заплатить «Мотовело» ущерб в размере 415 тысяч рублей и госпошлину в размере 20,7 тысячи рублей.

— Мы не согласны с приговором. Однозначно будем его обжаловать, — заявила адвокат Александра Муравьева Дарья Липкина.

Напомним, суд над Муравьевым и бывшими топ-менеджерами «Мотовело» начался 21 октября. В их уголовном деле было пять эпизодов.

Первый и главный касался акций ОАО «Мотовело». В 2007 году их у государства купила австрийская фирма ATEC Holding, руководил которой Муравьев. Инвестор взял на себя ряд обязательств, которые не выполнил, в результате чего Муравьев незаконно завладел акциями «Мотовело» на 97,7 миллиона рублей — на этой версии событий настаивало обвинение, и суд с ней согласился.

Также бизнесмену вменяли уклонение от уплаты налогов с помощью фирмы ATEC Trading, которая была посредником в сделках «Мотовело» с поставщиками. Ущерб оценен в 69,6 тысячи рублей. Кроме того, бизнесмена обвиняли в том, что таким же образом он помогал уклоняться от налогов своему брату Сергею Муравьеву, директору фирмы «РосинтехГрупп».

По двум другим эпизодам дела обвиняли не только Муравьева, но также Мороза и Луковец. Речь идет о двух договорах.

Первый, от 2013 года, предусматривал поставку 4 млн стеклянных банок на «Мотовело» от «МВЗ СпецАвто» — фирмы, также входившей в структуру ATEC. «Мотовело» перечислило «СпецАвто» 332 тысячи рублей, но товар не получило. Договор составила Луковец, подписал его Мороз, а Муравьеву обвинение приписало организацию фиктивной сделки.

Второй договор «Мотовело» заключило в 2014 году с ИП Николайченко, которая занимала должность замдиректора по экономике и финансам. По версии обвинения, Николайченко как ИП выполняла ту же работу, которую должна была делать как наемный работник «Мотовело». Из-за этого предприятие понесло ущерб на 82,8 тысячи рублей. Этот договор также подписал Мороз, а составлен он был, как утверждало обвинение, по поручению Муравьева.

Муравьев и Мороз не признали свою вину, Луковец признала полностью.

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