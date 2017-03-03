В Беларуси студента приговорили к 15 годам за нападение с бензопилой в ТЦ

Суд приговорил обвиняемого к максимальному для несовершеннолетнего сроку. Казакевич будет отбывать наказание в колонии общего режима, хотя его родители настаивали на лечении сына. Обвиняемый должен возместить потерпевшим моральный вред на сумму 220 тысяч рублей.

В пятницу судья Петр Орлов вынес приговор по громкому делу о нападении в ТЦ «Европа». Обвиняемый приговор воспринял очень спокойно.

"Суд признал Казакевича виновным и приговорил его к максимально возможному сроку, — заявил сразу после оглашения приговора гособвинитель Олег Буйленков. Он отметил, что психическое состояние Влада Казакевича не вызвало у него никаких сомнений, и «суд пришел к правильному выводу о его вменяемости".

"Это из ряда вон выходящий случай, единичный в нашей практике, не считая взрыва в метро 11 апреля", — отметил прокурор.

Ни адвокат обвиняемого, ни врачи во время процесса не ставили вопрос о том, что Казакевича нужно принудительно лечить. Защитник всего лишь просил переквалифицировать ст. 139 УК «Убийство» на более легкую часть, по которой грозит наказание от 6 до 15 лет, и убрать из обвинения ст. 339 «Хулиганство» и ст. 13 УК «Приготовление к преступлению» из-за недоказанности.

Правда, во время процесса адвокат просил назначить повторную судебно-психиатрическую экспертизу, но суд ходатайство отклонил.

В своем последнем слове обвиняемый был краток.

"К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству. Я еще вернусь, чтобы закончить начатое", — спокойно заявил Казакевич.

После этого отец Влада Казакевича прокомментировал слова сына:

"Его слова — подтверждение болезни. Его нужно лечить принудительно. Сами посмотрите, как он себя ведет. Для меня это дикость, но в то же время не сюрприз, зная его заболевание. Никто из экспертов не смог дать логичного ответа, почему сына признали вменяемым", — заявил Валентин Казакевич.

По приговору суда Влад Казакевич обязан возместить потерпевшим материальный ущерб в размере одной тысячи рублей. Компенсация морального вреда — 220 тысяч рублей (около 110 тысяч долларов). Компенсация мужу погибшей Елены Александронец — 45 тысяч рублей, ее дочке — 55 тысяч, матери погибшей — 50 тысяч, сестре — 40 тысяч, потерпевшей Оксане Витвер, которая в момент нападения находилась в пиццерии, — 29 тысяч, продавцу ТЦ «Европа» Анне Рощентовой — 1,4 тысячи.

Напомним, 8 октября молодой человек с бензопилой устроил нападение в ТЦ «Европа», в результате которого погибла 43-летняя продавец Елена Александронец, еще две женщины пострадали.