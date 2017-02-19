В Беларуси прошли массовые митинги против налога на тунеядство

Проведение акций не было санкционировано городскими властями. Среди участников — люди всех возрастов, многие пришли с детьми.

Гомель

В Гомеле в 12.00 началось шествие, в котром участвовали, по оценкам корреспондента TUT.BY, от тысячи до полутора тысяч человек. Люди собрались на площади Восстания и прошли на площадь Ленина. Они скандировали «Я не тунеядец!», «Нет декрету № 3 — Лукашенко, уходи!» и «Жыве Беларусь!». Многие говорили, что пришли на уличную акцию впервые.

Шествие сопровождали микроавтобус ГАИ, а также сотрудники в штатском. Со стороны за акцией наблюдали руководитель УВД Гомельского облисполкома Владимир Захарчук и председатель горисполкома Петр Кириченко, один из зампредов облисполкома.

В 13.10 акция завершилась и люди начали расходиться. Акция прошла мирно, о задержаниях не сообщалось.

Витебск

В Витебске на площади Победы собралось 200−250 человек. Люди начали собираться в 12.00, приходили группами. В 12.30 одна из женщин собрала людей в круг и собравшиеся обсуждаюли декрет № 3. Люди предлагают собраться в центре города в следующее воскресенье. Акция завершилась в 13.05.

Корреспондент TUT.BY сообщает, что среди собравшихся в том числе и работающие горожане, которые вышли на акцию, чтобы поддержать своих близких и всех, кого коснулся налог.

Могилев

В Могилеве в 12.00 около 200 человек собрались на ул. Ленинской. На акции присутствовали глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, руководитель ОГП по Могилевской области Владимир Шанцев, координатор Белорусских христианских демократов в Могилеве Олег Аксенов.

На митинге выступали горожане, рассказывая, почему они против налога. Выступающие призывали собраться в Минске 15 марта. Митинг продлился около часа, в 13.00 люди отправились по улице Ленинской в сторону площади Звезд. По дороге участники шествия кричали «Жыве Беларусь!». В 13.15 большинство горожан разошлись, на площади Звезд остались около 20 человек, несколько человек собирали подписи за отмену налога на тунеядство.

Напомним, вечером 17 февраля в центре Минска в несанкционированном «Марше рассерженных белорусов» приняли участие более двух тысяч человек, которые требовали от властей отменить декрет о тунеядстве, а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. Акция завершилась без серьезных инцидентов.