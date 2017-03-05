В Беларуси продолжаются протесты: "Марш нетунеядцев" прошел в Бресте

Сначала акция была не столь многочисленной - собрались около 300 человек, однако постепенно число протестующих стало увеличиваться, с ним происоединялись прохожие. Ожидается, что подобные акции будут проходить и в будущем.

Участников акции в Бресте разделили. Часть из них общалась с мэром Бреста в актовом зале горисполкома, часть осталась возле здания, где прошел импровизированный митинг, а затем отправилась с маршем по улицам Бреста. Число демонстрантов по ходу акции дошло до тысячи.

Как рассказал собравшимся глава областного отделения оппозиционной Объединенной гражданской партии Владимир Вуек, его пригласили в горисполком для обсуждения акции и декрета о социальном иждивенчестве. Он призвал собравшихся, не нарушая правил дорожного движения, вместе с ним отправиться в горисполком и подождать результатов встречи. В мэрию отправился только Вуек, участники марша с плакатами «Баста!» и «Мы не рабы» остались ждать его у входа в здание горисполкома, пишет TUT.by

На площадь подошла группа анархистов в масках и с черными флагами, которые на ступенях мэрии вывесили растяжку «Чиновник — главный тунеядец» и начали скандировать «Уходи!», «Чиновники — воры, политики — лжецы!».

В актовом зале, в котором собралось более ста участников «Марша нетунеядцев», городские озвучили статистику — количество разосланных извещений, «тунеядцев», освобожденных от налога, а также рассказали, что декрет дополнен «огромным перечнем лиц, которые освобождены от уплаты налога».

Пока в горисполкоме шла дискуссия между нетунеядцами и городскими властями, на ступеньках мэрии выступали желающие. Людей перед зданием горисполкома стало больше, появились сотрудники милиции, которые предупредили анархистов о нарушении закона. Участники марша шумно отреагировали на появлении милиции, и сотрудники правоохранительных органов отошли в сторону площади Ленина.

В акции также собирались принять участие оппозиционные политики — председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, заместитель председателя ОГП Николай Козлов, сопредседатель Белорусских христианских демократов Виталий Рымашевский и активистка Ольга Ковалькова. Однако утром 5 марта по дороге из Минска в Брест, под Ивацевичами автомобиль с оппозиционерами остановили сотрудники ГАИ. По их словам, инспекторы должны были проверить, не находится ли машина в угоне. В Ивацевичах Козлов и Ковалькова остались на освидетельствование, а Лебедько и Рымашевский попытались поймать попутку. По пути их вновь остановили и везут в милицию — по словам правоохранителей, они находятся в розыске.

Накануне марша в Бресте задержали самых активных участников прошлого мероприятия Андрея Шарендо и Наталью Папкову. Активиста сотрудники милиции доставили в райотдел милиции.

На несанкционированный марш нетунеядцев в Бресте люди собираются третье воскресенье под ряд. Первая акция собрала около 100 участников, на вторую пришли около 300 человек.

Ранее акции протеста прошли по многим городам Беларуси, равно как и в столице страны Минске.