В Беларуси появится новый вид военной службы — по мобилизации

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Tut.by
четверг, 22 июня 2017 г. 11:12
В Беларуси появится новый вид военной службы — служба по мобилизации. Сегодня депутаты в первом чтении приняли изменения в законы по вопросам обороны.
Baltarusijos kariai
© Sputnik / Scanpix

По словам министра обороны Андрея Равкова, военная служба по мобилизации «снимет много вопросов, с которыми столкнулась наша южная соседка», т.е. Украина.

— Мы в мирное время отрабатываем в вооруженных силах все вопросы применения на войну. И один из проблемных моментов — вопросы мобилизации. Наверное, наступило время рассмотреть их и принять определенные вещи. Тем более, изучая опыт нашей южной соседки, которая после отказа от срочной службы попала в такую ситуацию, что ей пришлось проводить частичную мобилизацию в стране. Они решали с колес, быстрой работой парламента, правительства страны, главы государства. Если мы будем иметь возможность иметь службу по мобилизации, мы будем иметь возможность в мирное время изучать, тренировать и готовиться к выполнению таких вопросов, как организация и обеспечение мероприятий мобилизации, — рассказал Андрей Равков в парламенте.

Министр объяснил, что во время военной службы по мобилизации вопросы, которые могут возникнуть при военном положении, в военное время, будут отрабатывать в мирное время, чтобы «не наступать на грабли».

— Это будут учения, тренировки, призывы из запаса. В Украине в ходе выполнения этих задач, частичной мобилизации, было много проблем — со статусом людей, которых призывали по мобилизации, с порядком работы с ними, их обеспечением — мы эти вопросы в мирное время отработаем и будем готовы во время войны.

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