В Беларуси подорожало топливо

Стоимость литра AИ-92 — 1 рубль 14 копеек (0.61 евро), АИ-95 — 1 рубль 22 копейки (0.65) и стоимость дизеля ДТ-К5 — 1 рубль 26 копеек (0.67).

Стоимость топлива менялась в этом году уже дважды. Каждый раз литр топлива дорожал на 1 копейку.

Как ранее заявлял концерн «Белнефтехим», повышение цен на нефтепродукты жизненно необходимо для НПЗ. Резкого роста не произойдет, изменение цен будет поэтапным и постепенным.

Сколько держались цены на топливо в Беларуси можно посмотреть здесь