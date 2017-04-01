В Беларуси подорожало топливо

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Tut.by
суббота, 1 апреля 2017 г. 17:35
В ночь на 1 апреля в Беларуси подорожало топливо. Цена литра бензина и дизеля увеличилась на 1 копейку. Это третье подорожание в этом году.
© Reuters/Scanpix

Стоимость литра AИ-92 — 1 рубль 14 копеек (0.61 евро), АИ-95 — 1 рубль 22 копейки (0.65) и стоимость дизеля ДТ-К5 — 1 рубль 26 копеек (0.67).

Стоимость топлива менялась в этом году уже дважды. Каждый раз литр топлива дорожал на 1 копейку.

Как ранее заявлял концерн «Белнефтехим», повышение цен на нефтепродукты жизненно необходимо для НПЗ. Резкого роста не произойдет, изменение цен будет поэтапным и постепенным.

Сколько держались цены на топливо в Беларуси можно посмотреть здесь

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