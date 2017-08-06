В Беларуси пересчитали непьющих и пьющих граждан

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NEWSru.com
воскресенье, 6 августа 2017 г. 10:55
В Беларуси 23,5% населения в возрасте 16 лет и старше не употребляет алкоголь, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Белстата. Согласно социологическому исследованию, на начало 2017 года 28,4% женщин и 17,5% мужчин в стране вели трезвый образ жизни.
© Augustas Didžgalvis

В свою очередь, из числа пьющих алкоголь, крепкие алкогольные напитки употребляли 44,5% населения Беларуси (66,8% мужчин и 25,9% женщин), слабые (кроме пива) — 47,6% (32,5% и 60,2% соответственно). Пиво пило 31,1% населения, в том числе 49% мужчин и 16,3% женщин.

По информации статкомитета, редко крепкий алкоголь потребляют 92,7% белорусского населения старше 16 лет (90,1% мужчин и 98,2% женщин), не более 3-х раз в неделю — 6,5% (9% и 1,2% соответственно), ежедневно — 0,3% (0,5% мужчин и 0% женщины).

Слабоалкогольные напитки редко пьют 95,6% взрослого населения страны (89,5% мужчин и 98,3% женщин), не более трех раз в неделю — 3,9% (9,3% и 1,4%), ежедневно — 0,2% (0,4% и 0,1% мужчины и женщины соответственно). Пиво ежедневно потребляет 1% населения (1,4% мужчин и 0% женщин), не более 3-х раз в неделю — 22,5% (27,1% и 11%), редко — 75,6% (70,7% и 87,8%).

Исходя из данных Белстата, 80,7% населения "по традиции отмечают праздник со спиртным". 8% граждан алкоголь успокаивает и доставляет удовольствие, а для 4,6% — украшает отдых и помогает скоротать время. У 3,3% населения это вошло в привычку. Еще 0,9% считают, что без употребления алкоголя невозможно жить, такое же количество не имеет достаточно воли, чтобы бросить. Для 0,7% населения причиной употребления алкоголя является то, что пьет большинство окружающих.

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