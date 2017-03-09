В Беларуси перенесли срок уплаты "налога на тунеядство" на год

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает агентство БЕЛТА.

«В 2016 году определенное количество (это тысячи людей), не оспаривая, внесли платежи. Сегодня я снимаю требование, чтобы все, кого мы вычленим за первый квартал, платили эти деньги. Не будем за 2016 год взимать эти деньги с тех, кто должен платить. А те, кто заплатил, те в 2017-м не будут платить. Если они будут работать в 2017 году, мы должны по их требованию вернуть эти деньги», — заявил Лукашенко.

При этом он добавил, что закон о налоге на тунеядство не отменят, но поручил чиновников его подкорректировать. Как именно изменится закон, белорусский президент не уточнил.

«В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал», — Лукашенко.

Декрет «О предупреждении социального иждивенчества», который устанавливал обязательный денежный сбор с тех граждан, кто не был официально трудоустроен более шести месяцев в году, Лукашенко подписал в 2015 году.

Он получил название «налог на тунеядство». Его сумма составила 360 белорусских рублей (11 тысяч российских рублей). Этот сбор должны были уплатить 8% всех трудоспособных белорусов. Первый срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года. Накануне этого в Беларуси прошли массовые акции протеста против «налога на тунеядство».