В областных городах прошли акции, посвященные Дню Воли. В Бресте и Гродно акции были разрешены властями, в Витебске и Гомеле мероприятия несанкционированы.

Улицы Минска заполнил ОМОН и "люди в штатском", спецтехника внутренних войск - водометы, автозаки, автобусы. Многие выходы и входы станций метро были перекрыты, изменены маршруты движения общественного транспорта.

После 13.00 люди стали подходить к Академии наук, однако собраться там им не позволил ОМОН. Участники акции собрались на площади Якуба Коласа, а потом двинулись вдоль проспекта Независимости в тороны площади Победы. В районе Академии наук, площади Якуба Коласа и площади Победы задержаны десятки человек.

В Минске сотрудниками милиции была заблокирована большая группа людей. Среди них очень много прохожих. Милиция хватает всех подряд, не спрашивая, пришел человек на акцию или шел за кефиром, передает корреспондент Naviny.by.

Подъезжали автозаки, из них выскакивали милиционеры и просто хватали первых попавшихся, в том числе случайных пешеходов.

Задержали журналистов "Комсомольской правды", "Белсата", TUT.by, "Нашей Нивы", "Радыё Рацыя", БелаПАН и других СМИ, со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов сообщает "Хартия'97".

В Минске были задержаны журналисты Любовь Лунева, Захар Щербаков, Дмитрий Коренко, Ирина Козлик, Геннадий Барбарич, Ирина Ореховская, Артем Горбацевич, Ольга Быковская, Александр Борозенко, Артем Шрайбман.

В Гомеле задержаны два журналиста tut.by Елена Бычкова, Иван Яриванович и журналистка БелаПАН Алена Германович.

В Витебске задержаны журналисты "Белсата" Ольга Чайчиц и Андрей Козел. Задержали корреспондента "Радио Рация" по Витебской области Артема Сивенцава.

В офисе закрытого властями ПЦ "Вясна" задержана журналистка Анна Бодяка.

Портал TUT.BY, телеканал Белсат ведут прямые трансляции из Минска и регионов.

Алесь Беляцкий: должна быть быстрая реакция

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, комментируя задержания правозащитников в Минске.

- Сегодня ОМОН напал на офис "Весны" и очень жестко задержал около 60 человек, которые собирались наблюдать за Днем Воли в Минске. Нас уложили лицом в пол, но после того, как с меня было взяло объяснение и составлен протокол, меня оставили на офисе, а всех остальных силовики загнали в автобус.

Из всей команды наблюдателей, волонтеров, журналистов, правозищитников из разных организаций, на воле остался один я. В чем обвиняют людей непонятно.

- Как вы прокомментируете происходящее сегодня в Минске?

- То, что сегодня происходит в Минске показывает, что Лукашенко пошел по жесткому сценарию разгона мирной акции. Мы сейчас обращаемся к международным организациям, потому что должна быть быстрая реакция на то, что сейчас происходит в Беларуси.

За последние недели по стране прошла серия арестов активистов и политиков. Часть из них получили «сутки» за участие в «Маршах нетунеядцев» в Минске и регионах, часть — были наказаны по обвинению в мелком хулиганстве или призывах в соцсетях выходить на несанкционированные акции, другие были задержаны в рамках открытого КГБ уголовного дела о подготовке массовых беспорядков.

В итоге не на свободе оказались почти все лидеры оппозиции: Анатолий Лебедько и его зам Николай Козлов, Юрий Губаревич, Виталий Рымашевский, Павел Северинец, Дмитрий Дашкевич, Вячеслав Сивчик и другие. Бывший замглавы Руха «За свободу» Алесь Логвинец получил сотрясение мозга и перелом носа при задержании, теперь он находится в больнице. Владимира Некляева задержали ночью 25 марта: «В случае „нейтрализации“ лидерство и ответственность за проведение Дня Воли возьмут на себя другие. Они знают, что им делать, как действовать…» — заявлял он накануне. Где находится Николай Статкевич, пока не известно.