В Беларуси ограничили доступ к российскому националистическому ресурсу Sputnik&Pogrom

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Tut.by
среда, 25 января 2017 г. 10:20
С 23 января Министерство информации Беларуси ограничило доступ к информационному ресурсу Sputnik & Pogrom (sputnikipogrom.com). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
© Sputnik&Pogrom

Основанием послужило решение суда Центрального района Минска о признании экстремистскими материалами информационной продукции, размещенной на этом информационном ресурсе.

Данное решение суда было принято с учетом экспертного заключения Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма.

«В ряде материалов, опубликованных на ресурсе, содержатся признаки проявления экстремизма в части информации, направленной на разжигание национальной вражды или розни, пропаганду превосходства либо неполноценности по признаку их национальной или языковой принадлежности, а также насильственное изменение конституционного строя Республики Беларусь», — отметили в ведомстве.

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Распространение таких информационных сообщений запрещено в соответствии со статьей 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

"Некоторые наблюдатели в Беларуси и России не исключают, что слово "спутник" в данном контекте звучит не случайно", - сказал в комментарии DELFI по поводу решения Министерства информации Беларуси пожелавший остаться неизвестным эксперт, намекая на работающий в Беларуси и ряде других стран проект МИА "Россия сегодня" "Спутник".

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