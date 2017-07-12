В Беларуси находится президент Молдовы Игорь Додон

БелаПАН
среда, 12 июля 2017 г. 16:15
Игорь Додон посетит Беларусь 12—14 июля. Это его первый приезд в страну в качестве президента Молдовы.
© Reuters-Scanpix

Как сообщила пресс-служба президента Беларуси, 13 июля в Витебске состоится встреча Додона с Александром Лукашенко, сообщает БелаПАН.

Руководители двух стран "планируют обсудить весь спектр белорусско-молдавского сотрудничества в политической и социально-экономической сферах. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию в формате интеграционных объединений".

В тот же день Додон примет участие в церемонии торжественного открытия XXVI Международного фестиваля "Славянский базар в Витебске".

По информации посольства Республики Молдова в Минске, в ходе визита Додон планирует встретиться с молдавской диаспорой, а также посетить ряд предприятий, в том числе Минский тракторный завод, "Белкоммунмаш", музей Великой Отечественной войны, СООО Fortex (Витебск), несколько витебских музеев.

Посетить Беларусь Додона, избранного президентом Молдовы в ноябре 2016 года, пригласил президент Лукашенко. Приглашение было передано Додону во время посещения Молдовы белорусской правительственной делегацией во главе с вице-премьером Михаилом Русым в декабре прошлого года.

Приняв приглашение, Додон тогда заявил, что Беларусь во главе с Лукашенко является примером для Молдовы.

"Вашей стране удалось не только сохранить все лучшее в социально-экономическом плане, что было в СССР, но и приумножить и развить модели в новых, весьма сложных реалиях", — цитировали Додона СМИ.

Предыдущий визит президента Молдовы в Беларусь состоялся в июле 2015 года — тогда главой этого государства был Николай Тимофти. Лукашенко последний раз был в Молдове с официальным визитом в сентябре 2014 года.
БелаПАН.

БелаПАН
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