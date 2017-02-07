В Беларуси начались облавы на резервистов

Военкомы и милиция забирают военнообязанных прямо с мест работы.

В Беларуси резервистов начали забирать на военные сборы. Тем, кто столкнулся с призывом в армию, говорят, что на сборы берут резервистов, которых не вызывали на них последние несколько лет, передает «Радыё Свабода».

В Могилеве сообщают, что повестки вручают призывнику под его роспись на рабочем месте. Задействованные при этом не только сотрудники военкоматов, но и милиция.

Посещение сотрудниками военкоматов места работы призывников объясняется тем, что их могут не застать дома либо они будут искать причины, чтобы уклониться от призыва.

«К нам на завод приезжали трое. Заблокировали проходную. На ней оставался один сотрудник, а двое сразу пришли в отдел кадров, чтобы проверить сведения о призывниках. Если они были на месте, то им вручали повестку под роспись. На некоторых предприятиях после вручения повестки сразу забирали на сборы», - поделился работник одного из могилевских предприятий.

В «партизаны» берут не только жителей Могилевской области, но и соседних Минской и Витебской.

Тем временем некоторые районные газеты сообщили о «внезапной проверке боевой готовности подразделений территориальной самообороны». Как отмечается, в военкоматы поступил сигнал о «проведении мероприятий сбора и подготовки личного состава». На сбор привлекли военнослужащих запаса.

«На пункт приема личного состава, развернутого на базе одного из учреждений города, предварительно был завезен военное снаряжение, - написала Кличевский районная газета" Знамя Советов ». - Сюда военнообязанные прибывали отдельными командами и по всей форме экипировались. Затем для офицеров запаса провели занятия, на которых они должны были восстановить и углубить свои знания и навыки для выполнения задач, возложенных перед территориальной обороной ».

В публикации отмечается, что «именно территориальная оборона призвана придать обороне государства всенародный характер».

«Тезис о том, что битвы выигрывает армия, а войны - народы, приобрел в Беларуси практическую реализацию», - резюмирует газета Кличевского райисполкома.

Как следует из публикаций районных газет, райисполкомы в конце прошлого года и в начале этого выдали постановления об организации мобильных структур для проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов и обеспечения мобилизационных мероприятий. На совещаниях отрабатывались вопросы оповещения военнообязанных и руководителей организаций - поставщиков транспортных средств, сбора и организационной отправки на пункт приема личного состава территориальных войск районов.

По информации сайта Минобороны, в воинские части действительно призывают «партизан» для проверки боевой готовности.

Всего 400 обязанных будут призваны в течение нескольких дней в две воинские части - в 231 артиллерийскую бригаду и одну из механизированных бригад, которые комплектуются призывниками Минске, а также Минской, Витебской и Могилевской областей.

Призыв проводится в рамках комплексной проверки боеспособности Вооруженных сил Беларуси, он начался 1 февраля, но на сколько дней запланированы сборы «партизан», военные не сообщают. Цель военных мероприятий, согласно сайту Минобороны - «подготовка к выполнению задач по назначению».